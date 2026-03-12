Díaz advierte de que el Gobierno no va a permitir que las empresas energéticas "se aprovechen" de la crisis

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una reunión con los agentes sociales y económicos para abordar el impacto del conflicto en Oriente Medio - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido este jueves de que el Gobierno no va a permitir que las empresas energéticas y de otros sectores "se aprovechen" de la crisis de precios generada a raíz del ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

"El Gobierno que no va a permitir que las empresas energéticas u otros sectores se aprovechen para obtener beneficios extraordinarios ni que colectivos sociales se aprovechen de esta crisis", ha declarado la ministra.

Durante su intervención en un acto para conmemorar el 120 aniversario de la Inspección de Trabajo, Díaz ha subrayado que aunque la guerra en Irán está generando incertidumbre en los mercados internacionales y en los precios de la energía, "hay quien aprovecha esta incertidumbre para anunciar que lo peor está por venir".

"Y yo no quiero no solamente colocarme ahí, sino que creo que justamente hemos de hacer lo contrario. Dar serenidad, tranquilidad y paz. Y lo digo desde el convencimiento", ha apuntado la ministra.

Así, Díaz ha querido mandar un mensaje de tranquilidad porque el Gobierno está trabajando "para que si hubiese consecuencias de un conflicto que no es tan lejano, no recaigan sobre las espaldas de la gente" de España, "desde el mundo del trabajo hasta el alquiler, pasando por el tope de los precios, los controles energéticos".

"Hay un Gobierno que interviene, que va a actuar, que nos arremangamos y que hacemos nuestro trabajo como estoy segura que los agentes sociales van a hacer lo mismo. Y además lo vamos a hacer defendiendo el derecho internacional, la legalidad internacional (...) y con la gente trabajadora y con las empresas", ha afirmado la ministra.

Díaz se ha incorporado a este acto tras participar en la reunión presidida por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con sindicatos y empresarios para abordar las medidas anticrisis.

La vicepresidenta segunda ha criticado además que, para paliar el impacto de la crisis, "la receta de la derecha" sea siempre la de bajar impuestos. "Crisis económica, la receta de la derecha, bajar impuestos.

Guerra de Ucrania, la receta de la derecha, bajar impuestos. En definitiva, siempre es la misma solución", ha denunciado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/economia/1068483/1/diaz-dice-gobi...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06