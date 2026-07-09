Digi debutará en la Bolsa española el 16 julio con una valoración de 1.662 millones

El CEO de Digi, Marius Varzaru, durante la segunda jornada de 'DigitalES Summit 2026', en la Real Fábrica de Tapices, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). Organizado por la Asociación Española para la Digitalización, el evento se desarrolla bajo el - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Digi Spain Telecom, filial española del Grupo Digi, comenzará a cotizar el próximo 16 de julio y ha fijado en 5,60 euros por acción el precio de su oferta pública inicial de suscripción y venta (OPVS), lo que implica una capitalización bursátil de aproximadamente 1.662 millones de euros tras la ampliación de capital.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este jueves el folleto de la oferta pública de venta (OPV) y oferta pública de suscripción (OPS) de acciones de Digi Spain Telecom.

En este contexto, la filial española del grupo rumano de telecomunicaciones solicitará la admisión a negociación de sus acciones en las Bolsas españolas para su contratación a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (AQS o Mercado Continuo), con lo que movilizará hasta un máximo de 330 millones de euros a través de casi 60 millones de títulos.

La compañía prevé que sus títulos, incluidas las acciones objeto de la oferta, sean admitidos en torno al 15 de julio de 2026 e inicien su negociación efectiva a través del AQS aproximadamente el 16 de julio, bajo el código 'DIGIS'.

Está previsto que las acciones de la oferta se liquiden a través de los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) y de sus entidades participantes, contra pago, en torno al 17 de julio de 2026.