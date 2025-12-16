Directorio de CAF reelige a Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo para el periodo 2026-2031 - Cedida

PANAMÁ, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Directorio de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- aprobó la reelección del colombiano Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo de la institución para un nuevo período de cinco años. Esta decisión refleja el pleno respaldo de los países accionistas a una gestión que ha posicionado a CAF como una de las principales instituciones financieras de la región.

El voto de confianza a la gestión de Díaz-Granados responde a los resultados obtenidos en su primer periodo y a la visión de seguir impulsando el desarrollo integral, posicionando a América Latina y el Caribe como una región de soluciones a los grandes desafíos globales.

La decisión también respalda el liderazgo transformador que, en los últimos cuatro años, ha logrado un crecimiento institucional sin precedentes, con aprobaciones anuales que superan los USD 16.000 millones. Además, la institución registró una expansión geográfica histórica con la incorporación de 6 nuevos países (especialmente de Centroamérica y el Caribe, y el regreso de Chile como miembro pleno), su mayor capitalización (por USD 7.000 millones), el máximo reconocimiento crediticio por calificadoras internacionales y su consolidación como el banco verde de América Latina y el Caribe, entre otros.

“Agradezco profundamente la confianza del Directorio. Este respaldo es un reconocimiento al trabajo en equipo de toda la institución y al compromiso de nuestros países accionistas. En el próximo período redoblaremos nuestros esfuerzos para ser cada vez más ágiles, innovadores y cercanos a las necesidades de los países miembros y de la región. De aquí al 2031 apuntamos a duplicar nuestra cartera, impulsar decididamente el trabajo con el sector privado y apuntalar la productividad y el crecimiento sostenible de la región”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

EXPANSIÓN ESTRATÉGICA Y GEOGRÁFICA DE CAF

Uno de los hitos más destacados de la actual gestión ha sido la expansión geográfica, que bajo la presidencia de Díaz-Granados ha visto la incorporación de nuevos países accionistas, fortaleciendo su vocación integracionista del desarrollo latinoamericano y caribeño. Esta expansión ha tenido tres espacios geográficos: Sudamérica, con el reingreso de Chile como miembro pleno. Centroamérica, con Costa Rica, El Salvador, Honduras y República Dominicana como accionistas serie A, y la incorporación de Guatemala. Y en el Caribe, con Barbados como miembro pleno, y la incorporación de Antigua y Barbuda, Bahamas y Granada como nuevos países accionistas de CAF.

Esta ampliación está convirtiendo a CAF en el banco multilateral con mayor presencia geográfica en la región, lo que se traducirá en una mayor capacidad para impulsar la integración, el comercio y proyectos de impacto transfronterizo. Además, los nuevos socios incrementarán su acceso a financiamiento tanto en forma de crédito, como en cooperaciones técnicas; accederán a fondos de otros donantes administrados por CAF, y contarán con herramientas de conocimiento para el fortalecimiento de sus sectores público y privado.

Paralelamente, la inyección de recursos procedente del incremento patrimonial de USD 7.000 millones -la mayor de la historia-, ha potenciado la capacidad financiera de la institución para responder a los enormes desafíos existentes, como la acción climática, la transformación productiva, la transición energética y digital, la modernización de infraestructuras o la mayor incidencia del sector privado en el crecimiento económico.

SOLIDEZ FINANCIERA Y RECONOCIMIENTO GLOBAL

Esta gestión ambiciosa, prudente y visionaria ha sido reconocida por las principales agencias calificadoras de riesgo. Recientemente, Standard & Poor's elevó la calificación de CAF a AA+, la mejor en la historia de la institución. Este grado de inversión, que se sitúa entre los más altos a nivel global para una entidad multilateral, es un reflejo de su solidez financiera, su excelente gobierno corporativo y la sostenibilidad de su modelo de negocio, lo que permite movilizar más recursos en condiciones favorables para el beneficio de la región.

El liderazgo de Díaz-Granados también ha traspasado las fronteras financieras. Su inclusión en la prestigiosa lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la Revista TIME en 2025 refleja el creciente papel de CAF y de América Latina y el Caribe en la agenda global. Este reconocimiento valora la labor al frente de una institución que se ha posicionado como un actor clave en la discusión de los grandes desafíos del planeta, como la acción climática, la transición energética o la lucha contra la pobreza.

CAF, EL BANCO VERDE DE LA REGIÓN

Comprometido con el futuro del planeta, CAF ha definido una hoja de ruta clara para ser el banco verde de América Latina y el Caribe. Bajo el liderazgo de Díaz-Granados, en 2021, la institución se trazó el objetivo de convertirse en el banco verde de la región, proyectando que al menos el 40% de sus aprobaciones de operaciones fueran sostenibles para 2026. Este hito se alcanzó de manera anticipada en 2024, demostrando una aceleración excepcional en su compromiso ambiental.

En la reciente COP30 de Belén, CAF anunció una inversión de USD 40.000 millones en los próximos cinco años para impulsar el crecimiento verde y un aumento del porcentaje de su financiación verde al 50% para 2030. Estos recursos se canalizarán hacia energías renovables, movilidad sostenible, economía circular, conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático. Tan ambicioso objetivo consolida a CAF como el principal movilizador de financiamiento climático en la región y refleja su capacidad para cumplir y superar sus metas estratégicas.