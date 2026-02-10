Dos aerolíneas canadienses se unen a Air Canada y suspenden operaciones en Cuba por la escasez de combustible

Archivo - La canadiense Air Transat. - AIR TRANSAT. - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las aerolíneas canadienses Air Transat y WestJet han seguido los pasos de Air Canada y han decidido también cancelar operaciones con Cuba, al contrario que las principales compañías mexicanas, que sí mantienen el servicio con la isla, dentro de un contexto de escasez de combustible que sufre el destino caribeño por la asfixia económica impuesta por Estados Unidos.

En concreto, Air Transat ha suspendido temporalmente todos los movimientos aéreos a Cuba hasta el próximo 30 de abril, en tanto que establecerá vuelos de repatriación a Canadá en los próximos días.

Por su parte, la segunda compañía más importante del país nortermericano, WestJet, ya ofrece reembolsos a sus clientes por las cancelaciones y la posibilidad de cambiar reserva a un destino alternativo sin penalización.

En el caso de Air Canada, ha sido la primera aerolínea en suspender sus vuelos a Cuba desde ayer, si bien operará vuelos vacíos hacia el sur para recoger a cerca de 3.000 pasajeros que ya se encuentran en la isla.

Al contrario que las firmas canadienses, las principales aerolíneas mexicanas ---Aeroméxico, Viva Airlines y Magnicharters-- han confirmado que mantienen sus conexiones con Cuba, según palabras del embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, en su cuenta de 'X'.

"Aeroméxico mantiene la operación de su ruta Ciudad de México-Habana", ha afirmado la firma en un comunicado, mientras que Viva ha explicado lo siguiente: "Nuestras aeronaves estarán recargando el combustible suficiente en México que nos permita seguir operando los vuelos desde el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México".

En cuanto a las españolas, Air Europa realizará una parada en el aeropuerto de Santo Domingo (República Dominicana) para repostar durante sus viajes desde y hacia La Habana, e Iberia anunció una flexibilización de sus tarifas en los vuelos hacia Cuba, permitiendo a los pasajeros hacer cambios voluntarios.

La Administración Federal de la Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) notificó el pasado domingo que los aeropuertos internacionales de Cuba habían agotado sus reservas de combustible para aviones A1, el más utilizado para aviones comerciales, en medio del desabastecimiento que sufre la isla por el corte de gran parte del suministro procedente desde Venezuela.