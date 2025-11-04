Duch califica el acuerdo UE-Mercosur de "hito histórico" en las relaciones transatlánticas

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, durante su intervención este lunes en el Smart Cities Congress Brasil, organizado por la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya - GENERALITAT DE CATALUNYA / BETH MAGRE

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha puesto en valor el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur: "Marca un hito histórico después de más de 20 años de negociaciones; supondrá un antes y un después en las relaciones transatlánticas".

Lo ha dicho durante su intervención este lunes en el Smart Cities Congress Brasil, organizado en Barcelona por la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya en la vigilia de la inauguración del Smart City Expo World Congress, ante autoridades y empresarios de Brasil, informa la Conselleria en un comunicado.

Duch ha subrayado que con este acuerdo se creará el área de libre comercio más grande del mundo --con 780 millones de personas-- y se generarán oportunidades de crecimiento y de empleo en ambas regiones, algo que "toma especial sentido en el contexto geopolítico actual", ha apuntado, refiriéndose a las tensiones arancelarias.

Además, ha asegurado que, para Catalunya, el acuerdo representa "una oportunidad de primer orden", ya que facilitará el acceso a más de 260 millones de consumidores, eliminará aranceles de forma progresiva y creará condiciones más predecibles para el empresariado catalán.

En el acto, también han intervenido el presidente de la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya, Josep Rivera, el cónsul general de Brasil en Barcelona, Pedro Henrique Lopes, y la directora ejecutiva de la Cambra, Vivian Feher.