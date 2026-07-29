Ebury prevé perspectivas "constructivas" para Perú tras la victoria de Fujimori, que garantiza la estabilidad

Archivo - Banderas de países latinoamericanos. - BID - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ebury anticipa perspectivas "constructivas" para el sol peruano tras haber asumido Keiko Fujimori la presidencia del país, ya que esto habría reducido el riesgo político de una victoria de la izquierda y garantizado la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Además, según se desprende de un informe publicado este miércoles, los altos precios del cobre y del oro seguirán sosteniendo el valor del sol peruano en un contexto marcado por la prolongación de la guerra de Irán, la subida del petróleo o un endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El estudio también ha señalado al peso colombiano como la divisa con mejor desempeño de la región después de haberse apreciado más de un 12% en lo que va de año frente al dólar. Esta dinámica se fundamenta en la victoria del candidato derechista Abelardo de la Espriella y en los "agresivos" incrementos de tipos de interés acordados por el Banco de la República (BanRep).

No obstante, Ebury cree que el 'rally' del peso colombiano podría estar sobreextendiéndose si De la Espriella no logra sacar adelante sus reformas económicas en el Congreso.

De su lado, el real brasileño se ha perfilado como la segunda moneda latinoamericana con mejor historial gracias a unos tipos de interés elevados y las exportaciones de crudo. Ebury ha previsto que la volatilidad crezca con las elecciones presidenciales de octubre, donde Lula encabeza las encuestas, y que el Banco Central de Brasil (BCB) finalice su ciclo de recortes.

Los analistas creen que la incertidumbre en México por la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) acabe disipándose cuando este se renueve con modificaciones, a la vez que la nación norteamericana verá su economía respaldada por la fortaleza macro de Estados Unidos, el 'nearshoring', el turismo y las exportaciones de IA.

Por el contrario, Chile se verá afectado por su alta exposición a la crisis energética y la desaceleración del crecimiento interno, si bien los futuros del cobre servirán de respaldo para el PIB y el peso chileno. Ebury no augura recortes inmediatos de tipos por parte del Banco Central de Chile (BCCh).

Por lo general, Ebury ha sostenido que las presiones inflacionistas derivadas de la energía y factores climáticos como 'El Niño' limitan el margen para bajar los tipos en la región. De hecho, no descarta subidas en Colombia o Perú hacia finales de año.