AIReF rebaja una décima su previsión de PIB en 2026, al 2,3%, y alerta de riesgos a la baja por la guerra

Director de la división de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández-Huertas; presidenta de la AIReF, Inés Olondriz; directora de la división de análisis económico, Esther Gordo: Informe sobre los presupuestos iniciales de las AAPP 2026 de la AIReF. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha anunciado este miércoles una rebaja en una décima de su previsión de crecimiento de 2026, hasta situarlo en el 2,3%, y ha advertido de los riesgos a la baja por la crisis en Oriente Próximo y del riesgo de incumplimiento de la regla de gasto nacional y europea.

De su lado, el crecimiento nominal, especialmente relevante para las previsiones fiscales, se mantiene en el 4,5%, según recoge el 'Informe sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones públicas 2026', presentado este miércoles por la nueva presidenta del organismo, Inés Olóndriz, en su primera rueda de prensa desde que asumió el cargo.

La AIReF advierte de que la guerra en Irán "introduce elevados riesgos a la baja" en torno a ese escenario y estima que el crecimiento podría reducirse en 0,2 puntos porcentuales por el aumento de los precios de la energía, aunque las medidas implementadas por el Gobierno "compensarán de manera parcial" dicho efecto, con un impacto de 0,14 puntos en el promedio del 2026.

Además, su presidenta destaca que España mantiene una posición más "resiliente" que otros países gracias a que cuenta con algunas "fortalezas" o factores internos que pueden contribuir a sostener el crecimiento: la afluencia de flujos migratorios, un comportamiento "sólido" del mercado laboral, los fondos 'Next Generation', las altas tasas de ahorro de las familias y una posición financiera más saneada de hogares y empresas.

EL DÉFICIT SE ELEVARÁ AL 2,6% Y LA DEUDA ROZA EL 100%

La AIReF, que señala al "contexto de elevada incertidumbre geopolítica y económica", también eleva seis décimas el déficit público previsto para el conjunto del año, hasta el 2,6% del PIB (dos décimas más que en 2025), por el efecto de las medidas extraordinarias: tanto aquellas destinadas a hacer frente a los efectos del conflicto en Oriente Próximo como las derivadas de los fenómenos climáticos que impactaron sobre todo en Andalucía y Extremadura.

Además, la autoridad fiscal revisa al alza la inflación hasta el 3,2% en 2026 (1,2 puntos respecto a enero) y "alerta del riesgo de incumplimiento" tanto de la regla de gasto nacional como de la regla de gasto europea ya en este 2026.

En cuanto a la deuda pública, prevé que la senda descendiente de la ratio de deuda continúe, aunque "a un ritmo más moderado", hasta situarse "justo por debajo" del 100% (99,9% del PIB) de cara a 2026 -frente al 100,7% en 2025-, lo que supone una reducción de 0,8 puntos porcentuales.

Una evolución que se debe a una menor aportación del crecimiento económico y a un déficit público más elevado, analiza la entidad. "La deuda sigue siendo una vulnerabilidad que tiene España", advierte Inés Olóndriz, que recuerda que el país tiene márgenes fiscales "bastante limitados".

EL IMPACTO DE LA GUERRA EN IRÁN Y DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

La directora de la División de Análisis Económico de la AIReF, Esther Gordo, ha señalado que hay "mucha incertidumbre todavía" a la hora de valorar el impacto del conflicto en Oriente Próximo, que tendrán que revisar "en las próximas semanas" ante los constantes cambios en el panorama internacional.

"A ritmo de declaraciones, ultimátums, treguas... ha habido mucha vulnerabilidad" y dificultad de realizar previsiones, lamenta.

Aun así, la AIReF estima un impacto del incremento del precio del petróleo y del gas natural de un -0,2% sobre el PIB y de un punto porcentual sobre el IPC.

En cuanto a las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la guerra en Irán, la autoridad fiscal calcula un impacto de una décima en el PIB y un "impacto nulo" (0,0%) sobre el IPC, dado su "carácter transitorio", pues casi todas concluyen el 30 de junio de este año.

Además, si bien las previsiones no contemplan la posibilidad de un cierre parcial o total del Estrecho de Ormuz durante un tiempo prolongado, y aunque la AIReF apunta la "posición más favorable" de España respecto al pasado y a otros países, Gordo advierte de que si el estrecho permaneciese cerrado mucho tiempo, los impactos en el PIB serían "notables" en España y en muchas economías. "Puede tener implicaciones intensas" para el crecimiento nacional y global, insiste.

INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO Y AJUSTE DE 10.000 MILLONES

En su informe, la AIReF prevé un incumplimiento del compromiso de gasto neto recogido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP), superando los límites anual y acumulado de la cuenta de control en 2026, y "alerta del riesgo de incumplimiento" de la regla de gasto nacional en la Administración Central, las comunidades autónomas y algunas corporaciones locales.

De esta forma, el cumplimiento de la regla de gasto nacional requeriría adoptar medidas por un importe de seis décimas del PIB, lo que supone unos 10.000 millones de euros, mientras que estas, en términos de la regla de gasto europea, supondrían reducir el crecimiento del gasto neto hasta el 4,4% en 2026 y hasta el 14,2% en valores acumulados, quedando aún en ambos casos por encima de lo comprometido.

Respecto al cumplimiento de los compromisos europeos, estima un crecimiento del gasto neto del 5,9% en 2026, frente al 3,5% comprometido en el PFEMP, lo que implica una desviación de un punto de PIB y superar el límite anual de la cuenta de control.

En el desglose por subsectores, calcula que el gasto computable de la Administración Central, a efectos de la regla de gasto nacional, crecerá un 7,3% en 2026 sin las medidas de la dana y las borrascas - casi cuatro puntos por encima del 3,4% de octubre de 2025-; un incremento del 4,9% en las comunidades autónomas -siete décimas más respecto a esa fecha- y un aumento del 2% en las corporaciones locales -por debajo del 3,8% anterior-.

Finalmente, la AIReF comparte sus recomendaciones de reforzar el cumplimiento de las reglas fiscales, mejorar los mecanismos de coordinación e impulsar la transparencia fiscal.

En concreto, a través de su nueva presidenta, ha pedido al Ministerio de Hacienda que "establezca los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar el cumplimiento" de la regla de gasto europea por parte del conjunto de las administraciones públicas, e incluye a estas en la solicitud de que "adopten las medidas necesarias" para asegurar su cumplimiento.

También recomienda a Hacienda publicar mensualmente las cifras del gasto primario neto de medidas de ingresos a efectos de la regla de gasto europea y recuperar la publicación mensual del gasto computable de la regla de gasto nacional, y llama a este Ministerio y al de Economía a firmar un convenio para la provisión de la información necesaria para la elaboración de los informes de la Airef, con el fin de contar con "información más sólida" para sus análisis.