Archivo - Fachada de la sede de Enagás - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) ha vuelto a dar la razón a Enagás en los frentes abiertos con Perú y en el procedimiento arbitral relativo a su inversión en las sociedades peruanas Transportadora de Gas del Perú (TGP) y Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA) ordena al país sudamericano permitir a la energética transferir al exterior los dividendos devengados, presentes y futuros, provenientes de su participación en TGP y devolverle una garantía de 65 millones de dólares (unos 59,2 millones de euros).

Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el laudo, notificado este martes, estima que la República del Perú ha incumplido sus obligaciones bajo los artículos 4 y 7 del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) Perú-España, en relación con la inversión de Enagás Internacional en TPG y COGA.

De esta manera, ordena a Perú permitir a Enagás transferir libremente los dividendos devengados, presentes y futuros, provenientes de su participación en TGP, así como cancelar y devolver la carta fianza depositada por el grupo español por importe de 65 millones de dólares al amparo de la Ley peruana 30737 y su reglamento. Además, el tribunal impone a Perú el pago de las costas procesales por un importe superior a cuatro millones de dólares (unos 3,65 millones de euros).

El grupo dirigido por Arturo Gonzalo reiteró "su voluntad de mantener un diálogo constructivo con el Gobierno de Perú a los efectos de poder ejecutar el laudo de manera satisfactoria para ambas partes".

Esta resolución favorable se suma a la que ya obtuvo Enagás contra Perú en diciembre de 2024, cuando el Ciadi falló a su favor en la disputa abierta por el proyecto Gasoducto Sur Peruano(GSP), condenando al pago de una indemnización de 194 millones de dólares, cifra que posteriormente fue elevada hasta unos 303 millones de dólares (unos 275,4 millones de euros). No obstante, el Gobierno peruano reclamó ante el Ciadi la anulación de este laudo por la concesión de GSP.

El pasado mes de julio, el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, estimó que la decisión final sobre este recurso de Perú por el litigio por el proyecto fallido de GSP se podría resolver para el primer trimestre de 2027, aunque reiteró su confianza en poder abrir una nueva etapa de diálogo con el entonces recién elegido Gobierno peruano.