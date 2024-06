(AMP) 'Disfrutar', de Barcelona, elegido mejor restaurante del mundo, según The World's 50 Best Restaurants

'Asador Etxebarri' se alza a la segunda posición, 'DiverXO', cuarto, Quique Dacosta (14) y Elkano (28), los españoles en el 'top-50'



MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El restaurante 'Disfrutar' de Barcelona de los chefs catalanes Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas se ha coronado en la ciudad estadounidense de Las Vegas como el mejor del mundo en 2024 durante la celebración de la gala 'The World's 50 Best Restaurants', seguido de los españoles 'Asador Etxebarri' y 'DiverXO'.

En concreto, el barcelonés 'Disfrutar' ha tomado el relevo al peruano 'Central', galardonado como el mejor restaurante del mundo en 2023 y que este año ha entrado a formar parte en los 'Best of the best', el 'hall of fame' de la lista, donde están presentes los españoles El Bulli y El Celler de Can Roca, mientras que el vasco 'Asador Etxebarri' de Bittor Arginzoniz, se sitúa en el segundo puesto tras subir dos plazas, mientras que completa el podio el local francés Table by Bruno Verjus, ubicado en París.

La organización de 'The World's 50 Best Restaurants' ha felicitado a 'Disfrutar' por adjudicarse el número uno de entre todos los retaurantes del mundo, dando la enhorabuena a sus chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas. En 2023, quedaron en segunda posición, y en 2022, fueron terceros a nivel mundial.

Por su parte, ha destacado la "inmejorable barbacoa del humilde chef vasco" Bittor Arginzoniz en el 'Asador Etxebarri' de Atxondo, en la provincia de Vizcaya, que se ha quedado con el puesto número 2 en 'The World's 50 Best Restaurants 2024'.

También ha halagado a 'DiverXO', del chef Dabiz Muñoz, por su proyecto "hedonista, creativo e impredecible" de su "cúpula del placer madrileño", donde se traspasan "los límites gastronómicos al máximo".

Un prestigioso ranking que cuenta con hasta cinco restaurantes españoles entre los 50 mejores del mundo, cuyos chefs se han vuelto a colocar esta noche la icónica bufanda roja que caracteriza a estos galardones.

Así, 'DiverXO' del chef madrileño Dabiz Muñoz cede una plaza en esta edición y se sitúa en el cuarto puesto, mientras Quique Dacosta con su establecimiento en Denia sube seis posiciones hasta el 14, mientras que el 'Elkano' de Aitor Aguerri en Guetaria (Guipúzcoa) cede varias posiciones hasta ocupar la plaza 28.

De esta forma, estos cinco restaurantes españoles se unen a 'Enigma' de Albert Adrià, que se sitúa en el puesto 59 tras subir 23 plazas, 'Aponiente' del chef Ángel León en El Puerto de Santa María (Cádiz), que baja hasta el puesto 72, mientras que 'Mugaritz' de Andoni Luis Aduriz, que pierde 50 posiciones, saliendo del 'Top-50' hasta el puesto 81.

El sello español ha estado presente en la gala gracias a los vinos de Beronia (D.O.Ca. Rioja y D.O. Rueda), así como el jamón ibérico Cinco Jotas, que tiene en Estados Unidos a su segundo mercado más importante, y Estrella Damm, entre otros patrocinadores.

Una gala donde se ha reconocido al sumiller Pablo Rivero del restaurante argentino 'Don Julio' en Buenos Aires como el mejor del mundo, mientras que Mitsuharu 'Micha' Tsumura, chef y propietario del restaurante Maido (Lima) ha sido reconocido como el 'Chefs' Choice Award 2024', único premio votado por sus compañeros, como muestra de reconocimiento a su dedicación por colocar a Perú en la escena culinaria internacional.

Desde 2002, 'The World's 50 Best Restaurants' ha reflejado la diversidad del paisaje gastronómico mundial a través de este reconocido ranking, realizado por más de 1.000 expertos que eligen, mediante un procedimiento de votación estructurado y auditado a los mejores establecimientos del mundo.