(AMP) Food Delivery Brands intentó desinvertir en México y Ecuador, pero no se dieron las condiciones

Cierra también sus operaciones en Chile

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Food Delivery Brands, grupo de restauración que cuenta con las marcas de Telepizza y Pizza Hut, prosigue con sus desinversiones tras haber intentado vender su negocio en México y Ecuador el pasado año, pero finalmente no se dieron las condiciones para formalizar esos contratos de compraventa, según precisaron a Europa Press fuentes del grupo.

En concreto, la multinacional, que en noviembre de 2022 puso en marcha una revisión estratégica para analizar potenciales desinversiones en México, Colombia y Ecuador, rubricó el 4 de abril de 2024 y el 27 de mayo de 2024 estos contratos de compraventa de sus negocios en Ecuador y México, respectivamente, pero finalmente no se ejecutaron.

No obstante, estas operaciones se encontraban sujetas a ciertas condiciones suspensivas, entre otras, a la aprobación de las autoridades de competencia de dichos países, según figura en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso Europa Press a través de Informa.

Además, este mes de enero el grupo ha cerrado sus operaciones en Chile con las marcas Telepizza y Pizza Hut, y ha solicitado la liquidación de la compañía ante los tribunales competentes.

De esta forma, la compañía ha señalado que una vez finalizado el proceso de reestructuración, junto con la revisión del acuerdo estratégico con Yum formalizado en diciembre del año pasado, se ha dotado al grupo de una "mayor capacidad financiera y operativa" que le permitirá afrontar con "solidez y confianza" los cambios que puedan producirse durante los próximos ejercicios.

Food Delivery Brands ha cerrado a 31 de diciembre con un total de 488 tiendas propias, lo que supone cinco más respecto a las 483 de 2023, localizados en España, Portugal, México, Colombia, Ecuador y Chile.

Así, la compañía cuenta con una plantilla de 7.045 empleados a cierre de 2024, lo que supone un descenso del 8,6% de trabajadores derivado principalmente por el cierre de las tiendas en Chile a lo largo del pasado ejercicio.