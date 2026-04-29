Economía.- (AMP.) Iberdrola gana 1.711 millones a marzo y mejora previsiones de beneficio neto ajustado para 2026

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán - IBERDROLA

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 1.711,3 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 14,6% con respecto a los 2.004,3 millones de euros de hace un año, informó la compañía.

Ajustando por efectos derivados de ajustes de la transacción de México en 2024 (+65,9 millones de euros) y por el impacto del 'capital allowance' en Reino Unido (+87,8 millones de euros) el beneficio neto ajustado de la eléctrica entre enero y marzo crecería un 11,4%, hasta 1.865 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la eléctrica entre enero y marzo alcanzó los 4.067,1 millones de euros, con un descenso del 9,7% con respecto a hace un año.

El Ebitda ajustado aumentó un 2,4%, siendo el negocio de redes el principal motor. Así, el aumento del 8,6% del Ebitda de Redes ajustado, hasta 2.047,5 millones de euros, se debió a la mayor base de activos regulados, con un aumento del 8%, y las mayores tarifas, al fuerte crecimiento en Reino Unido, impulsado por el aumento de las inversiones y la consolidación de ENW (Reino Unido), así como al desempeño positivo en el resto de geografías.

Por otro lado, la contribución del negocio de Generación Renovable y Clientes cayó un 3,2%, hasta los 2.022,3 millones de euros, debido a que la fuerte producción en Reino Unido (+41%) y en Europa continental (+26%) no compensan el impacto no recurrente por los mayores costes por servicios auxiliares en Iberia. Además, el crecimiento en Estados Unidos se vio condicionado por los impactos positivos no recurrentes registrados en el primer trimestre del año pasado.

Los ingresos del grupo energético en este primer trimestre del año ascendieron a 12.017,6 millones de euros, con un descenso del 4,5% frente al mismo periodo de 2025.

OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO POR ELECTRIFICACIÓN E IA.

La compañía dirigida por Ignacio Sánchez Galán ha mejorado sus previsiones para 2026 y prevé un crecimiento de más del 8% en el beneficio neto ajustado, excluyendo plusvalías por rotación de activos.

Iberdrola apunta a nuevas oportunidades de crecimiento a medio y largo plazo gracias a la electrificación y la Inteligencia Artificial (IA).

En este sentido, señala a mayores necesidades de inversión en redes eléctricas en todas las áreas geográficas. En el caso de la Inteligencia Artificial, prevé la aceleración del crecimiento de la demanda y transformación de procesos de negocio, con 300 proyectos ya en marcha.

SIN IMPACTOS RELEVANTES POR EL CONTEXTO GEOPOLÍTICO.

Además, la eléctrica indicó que no espera impactos financieros relevantes derivados del actual contexto geopolítico por la crisis del conflicto en Oriente Próximo.

A este respecto, señaló que tiene ya el 100% de la producción asegurada para 2026, más del 80% para 2027 y el 75% para 2028, que el 93% de sus compras de equipos estratégicos está asegurado hasta 2028, sin afección por la situación de Estrecho de Ormuz y que no tiene dependencia de combustibles fósiles ni exposición a materias primas energéticas.

INVERSIONES DE MÁS DE 14.500 MILLONES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES.

En cuanto a las inversiones, Iberdrola alcanzó los 2.698,5 millones de euros, con más del 50% en Reino Unido y Estados Unidos y más de 14.500 millones de euros en los últimos doce meses.

En el negocio de Redes las inversiones alcanzaron los 1.461,3 millones de euros, con un tercio destinadas a transporte, impulsando la base de activos regulados un 8% hasta casi los 53.000 millones de euros.

El grupo incorporó 3.300 megavatios (MW) de nueva capacidad de generación en los últimos doce meses, de los que casi el 60% correspondieron a eólica terrestre y marina.

La deuda neta ajustada de Iberdrola se situaba en los 50.300 millones de euros tras el cierre de la operación en México, con la venta al grupo Cox por 4.000 millones de dólares (unos 3.414 millones de euros) cerrada la pasada semana, y la adquisición de minoritarios de Neoenergia en Brasil.

La liquidez de la compañía alcanza los 21.400 millones de euros a cierre del primer trimestre, con mejores ratios financieras, a un nivel plenamente compatible con la calificación 'BBB+'.

REFORZAR SEGURIDAD DE SUMINISTRO Y AUTONOMÍA ESTRATÉGICA.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, destacó que estos resultados del primer trimestre de 2026 "ponen de manifiesto los efectos positivos de la estrategia centrada en los negocios regulados en países con 'calificación A', especialmente los Estados Unidos y el Reino Unido".

"El crecimiento de nuestra base de activos regulados y nuestra capacidad de generación nos permite mejorar hoy nuestra previsión de beneficios para 2026", añadió.

Además, subrayó que la situación actual "vuelve a poner de manifiesto la necesidad urgente de reforzar la seguridad de suministro, la autonomía estratégica y la competitividad a través de la electrificación, lo que impulsará nuevas oportunidades de inversión y contribuirá a construir sistemas energéticos más resilientes y sostenibles".

DIVIDENDO.

En lo que respecta a la retribución a los accionistas, Iberdrola propondrá un dividendo complementario de 0,427 euros por acción, para ser aprobado en la Junta General que se celebrará el 29 de mayo, que, junto con el dividendo a cuenta de 0,253 euros por acción, representa un dividendo total de 0,680 euros por acción con cargo a los resultados de 2025.

Esto representa un crecimiento del 6,3% desde los 0,640 euros por acción en 2024, en línea con el crecimiento del beneficio por acción de la compañía.