(AMP.) Iberdrola invertirá 58.000 millones hasta 2028, con el foco puesto en las redes de EE.UU y Reino Unido

Aspira a un beneficio neto ajustado de 7.600 millones y a un Ebitda de 18.000 millones al final del periodo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola acelerará sus inversiones brutas hasta los 58.000 millones de euros en el periodo 2025-2028, lo que representa un incremento del 30% con respecto al periodo 2021-2024, para afianzar su apuesta estratégica hacia los negocios regulados de las redes, y con el foco puesto en el Reino Unido y los Estados Unidos, que absorberán dos tercios del esfuerzo inversor del grupo.

De esta cifra total inversora, los socios de la compañía contribuirán con 8.000 millones de euros, llevando la inversión neta así de Iberdrola a los 50.000 millones de euros.

La energética ha presentado su nueva 'hoja de ruta' para los próximos años con motivo de su Capital Markets Day en Londres, en la que el Reino Unido se convierte en el principal destino de la inversión, con 20.000 millones de euros, seguido de los Estados Unidos, con 16.000 millones de euros.

Por detrás se encuentra la Península Ibérica, con 9.000 millones de euros -el 15% del esfuerzo inversor del grupo-; Brasil, con 7.000 millones de euros; y otros países de la UE y Australia, con 5.000 millones.

De los 58.000 millones de inversión, el 85% irá destinado a países con 'rating A' dotados con marcos regulatorios estables, predecibles y atractivos.

En concreto, destinará 37.000 millones de euros de sus inversiones al negocio de redes, de los cuales 25.000 millones de euros estarán centrados en las redes de distribución y 12.000 millones de euros en la red de transporte. Están inversiones se focalizarán en mercados con marcos cerrados o en negociación avanzada y que cuentan con una rentabilidad media (ROE) del 9,5%.

Con ello, Iberdrola prevé situar su base de activos regulados en los 70.000 millones de euros en 2028. De ellos, 50.000 millones de euros serán de la red de distribución y 20.000 millones de euros de la red de transporte al final del periodo.

En lo que se refiere al negocio renovable y clientes, la compañía tiene previsto destinar 21.000 millones de euros. De este montante, el 38% se destinará a la eólica marina; un 24%, en eólica terrestre y un 10% a almacenamiento y otro 10% a solar. El 75% de estos proyectos se encuentran ya en construcción.

Con esta estrategia con las redes como motor de crecimiento, la eléctrica prevé alcanzar un beneficio operativo bruto (Ebitda) de 18.000 millones de euros en 2028 -3.000 millones más que en 2024-. Además, el objetivo de la compañía es que el 75% del Ebitda no dependa de los precios energéticos para 2028.

Asimismo, aspira a un beneficio neto ajustado de 7.600 millones de euros para 2028, lo que supone 2.000 millones de euros más que la cifra récord de 5.530 millones alcanzada en 2024.

El presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, destacó que este plan pretende "transformar el perfil de Iberdrola hacia una empresa más regulada, con las redes como vector de crecimiento".

Este plan estratégico se basa en una solidez financiera que permite a la compañía preservar los niveles de rating de crédito en 'BBB+', debido a la alta diversificación de sus fuentes de financiación y de su negocio, una sólida estructura financiera -un 73% de la deuda es a tipo fijo y largo plazo- y una gestión activa de la liquidez.

Además, Iberdrola, que ya ha ejecutado una ampliación de capital de 5.000 millones de euros, tiene previsto un plan de rotación de activos y alianzas de 13.000 millones de euros, de los cuales un 75% está completado.

Como consecuencia de todo ello, la empresa tiene previsto una generación de 52.000 millones de euros de flujo de caja en el periodo, impulsado por las nuevas inversiones.

MÁS DE 100.000 MILLONES EN INVERSIONES HASTA 2031.

Iberdrola también ha reafirmado sus perspectivas para el horizonte de 2031, impulsadas por un crecimiento predecible y una aceleración de la electrificación, en el que prevé inversiones de más de 45.000 millones de euros para el periodo 2029-2031 -lo que supone así unas inversiones de unos 103.000 millones de euros en los próximos siete años-, para poder seguir incrementando los resultados en al menos un digito medio/alto y manteniendo la solidez financiera y el dividendo creciente.

Igualmente, la 'hoja de ruta' para ese horizonte 2031 estará focalizada en países con 'rating A', principalmente en el Reino Unido y los Estados Unidos.

De los 45.000 millones para el trienio 2029-2031, la energética destinará 30.000 millones a redes, que le permitirá situar su base de activos en más de 90.000 millones en 2031.

CREACIÓN DE 15.000 EMPLEOS.

Por otra parte, Iberdrola tiene previsto crear 15.000 puestos de trabajo a nivel mundial en los próximos cuatro años y realizar compras por un valor de 65.000 millones de euros a miles de proveedores, sosteniendo más de 500.000 puestos de trabajo en la cadena de valor.

Además, contribuirá con más de 40.000 millones de euros a las arcas públicas en los países en los que está presente hasta 2028. Dado su compromiso con la innovación, la compañía invertirá 1.600 millones de euros en I+D+i en el periodo.