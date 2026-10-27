(AMP) Iberdrola vuelve al mercado de deuda de EE.UU. y capta 1.600 millones de dólares en bonos verdes

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán - IBERDROLA

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha emitido bonos verdes en dólares estadounidenses por un importe total de 1.600 millones (1.433 millones de euros), estructurada en dos tramos a tres y siete años, con una demanda superior a los 5.000 millones de dólares (unos 4.488 millones de euros), más de tres veces el importe final, informó la compañía.

El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán ha decidido así acceder de nuevo al mercado de deuda de los Estados Unidos, en su primera operación directa en este mercado desde 2009, abriendo una nueva vía de financiación para la compañía en un mercado en el que sí vienen manteniendo actividad sus filiales americanas.

En concreto, la emisión está estructurada en dos tramos de 800 millones de dólares cada uno. El primero vence el 4 de noviembre de 2029, con un cupón fijo anual del 5,40%, mientras que el segundo vence el 4 de noviembre de 2033, con un cupón fijo anual del 5,85%.

La compañía indicó que, en términos relativos, el coste final ha sido comparable al que podría haber obtenido en el Euromercado, lo que refleja el buen momento elegido para ejecutar la transacción.

En la emisión, dirigida a inversores institucionales dentro y fuera de los Estados Unidos, han participado 116 inversores mayoritariamente americanos -incluyendo a muchas de las principales instituciones financieras del país-.

La energética destacó que el carácter verde de la operación ha contribuido a aumentar la demanda, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos.

Esta emisión permite a Iberdrola ampliar y diversificar sus fuentes de financiación y contribuye a mejorar progresivamente sus costes financieros tanto en el mercado estadounidense como en el Euromercado.

Así, los fondos obtenidos con la emisión se destinarán a financiar o refinanciar activos de redes de electricidad, principalmente de transporte e instalaciones renovables en los Estados Unidos, país en el que Iberdrola prevé inversiones anuales por 5.000 millones de dólares en los próximos años.