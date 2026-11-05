(AMP) La intervención del Banco Ueno fuerza la renuncia del presidente paraguayo Santiago Peña

Archivo - El presidente de Paraguay, Santiago Peña - David Cruz Sanz / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha presentado este jueves su dimisión por la intervención del Banco Ueno, cuya enorme crisis de liquidez ha dejado temporalmente a millones de depositantes, pensionistas entre ellos, sin acceso a su dinero.

"Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza", ha asegurado el mandatario en un vídeo publicado en redes sociales.

Ante la existencia de preparativos para su sometimiento a un juicio político por la crisis, Peña ha tomado la decisión de renunciar "pensando en la estabilidad del país, en la paz social y en la necesidad de preservar las instituciones democráticas".

La crisis estalló el martes por la mañana cuando la intervención de los reguladores provocó la congelación de los ahorros de millones de paraguayos, incluidos los de los jubilados.

Esto desató protestas generalizadas en el país de 6,1 millones de habitantes, de los que más de 2,9 millones eran clientes de la entidad. Además, Banco Ueno gestionaba depósitos por valor de 17.000 de guaraníes (2.461 millones de euros), incluida una deuda de 355 millones de dólares (316,1 millones de euros) con el Instituto de Previsión Social.

La crisis se aceleró este mismo jueves por la mañana cuando los diputados comenzaron a deliberar sobre el comienzo de un proceso para destituir al presidente. El punto de inflexión llegó cuando el expresidente y líder del gobernante Partido Colorado, mayoritario en el Congreso, respaldó públicamente los procedimientos.

El presidente ha sostenido que su primera prioridad será "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros" en el sistema financiero del país porque "detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares".

"Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se proteja", ha manifestado antes de zanjar su renuncia. Peña ha añadido que se va porque "ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República" y "ninguna persona está por encima del Paraguay".

Cabe recordar, en clave internacional, que la Administración Trump ha forjado estrechos vínculos con el Gobierno de Peña, de corte favorable a los intereses empresariales.

Además, Peña firmó en marzo de este año el acuerdo del Estatuto de las Fuerzas (SOFA) con Estados Unidos por el que se habilita y regula la presencia temporal de personal civil y militar del Pentágono y de empresas estadounidenses en Paraguay para realizar actividades relacionadas con la visitas de buques, entrenamiento y ejercicios militares.

El mes pasado, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, se reunió con Peña en Asunción y señaló que Paraguay desempeña un papel fundamental en la región para la diplomacia estadounidense en un contexto en el que Trump busca estrechar lazos con América Latina.

Tras dicha visita, Peña viajó a Washington y se reunió con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para abordar temas relacionados con minerales críticos y cooperación económica.