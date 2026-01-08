(AMP.) Repsol pedirá en los próximos días a EE.UU. licencia para reanudar exportaciones de crudo de Venezuela

Archivo - El nuevo logo e imagen de marca de Repsol - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Repsol pedirá al Gobierno de Estados Unidos la solicitud para reanudar las exportaciones de crudo de Venezuela, una actividad que no puede llevar a cabo desde que en marzo la Administración de Donald Trump revocó, con efecto desde el pasado 27 de mayo, la licencia que tenía en vigor para ello.

Según informó Bloomberg, citando a una persona con conocimiento del asunto, la petrolera española presentará la solicitud a funcionarios estadounidenses en los próximos días.

A este respecto, añadió que funcionarios estadounidenses se reunirán con ejecutivos de la industria petrolera para hablar sobre Venezuela el viernes, y Repsol participará en la reunión.

Repsol desearía restablecer ese comercio, afirmó la misma fuente, y la compañía dirigida por Josu Jon Imaz exportaría crudo que Venezuela tiene almacenado. Fuentes de la energética consultadas por Europa Press declinaron realizar comentarios al respecto.

El propio presidente Donald Trump planearía participar en la reunión de este viernes con los ejecutivos de las principales petroleras, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca a Fox Business.

En este sentido, el secretario de Estado de Energía estadounidense, Chris Wright, apuntó que la expansión de la petrolera estadounidense Chevron, compañía que ejerce actividad en Venezuela, y el papel de Estados Unidos en el país caribeño podrían llegar "bastante rápido".

"Probablemente veremos un rápido crecimiento de las actividades de Chevron allí. Veremos a Conoco (Phillips), Exxon y docenas de otras empresas estadounidenses preguntándose de inmediato: '¿Qué papel constructivo podemos desempeñar? ¿Cómo podemos contribuir un poco a las operaciones existentes?'. Trabajarán para analizar la situación de la industria y qué consejos y ayuda productiva pueden brindar al respecto", añadió en declaraciones a Fox Business.

Todo ello se produciría después del giro de los acontecimientos desde el pasado 3 de enero, tras la intervención por el Gobierno de Donald Trump en Venezuela, anunciando su decisión de controlar las exportaciones de petróleo indefinidamente, y la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro como presidente del país caribeño.

REVOCACIÓN DE PERMISOS EN MARZO.

A finales de marzo, la Administración estadounidense decidió la revocación de los permisos y exenciones concedidas a varias empresas petroleras, incluida Repsol, para exportar crudo desde Venezuela, con el plazo para el fin de sus operaciones del 27 de mayo, que se cumplió al llegar esa fecha. Entre las empresas afectadas, además de la española, figuraban la francesa Maurel et Prom, o la italiana Eni.

Repsol está presente en Venezuela a través de sus participaciones en entidades licenciatarias de gas (Cardón IV, etc.) y en empresas mixtas de crudo (Petroquiriquire y otras). El país representa el 15% de las reservas probadas totales de la compañía, con más de 250 millones de barriles equivalentes de petróleo.

Pese al endurecimiento sobre el crudo, Repsol ha mantenido su actividad gasista en el país, que concentra la mayor parte del negocio local. De hecho, representa más del 80% de su actividad en Venezuela y no estaba sujeta, en esos términos, a las restricciones aplicadas al petróleo.

La exposición patrimonial de Repsol en Venezuela a 30 de junio era de 330 millones de euros, frente a los 504 millones de euros a que ascendía a cierre de 2024. Esta cifra incluía fundamentalmente la financiación otorgada a sus empresas filiales venezolanas, la inversión en Cardón IV y las cuentas por cobrar con PDVSA.

La producción neta media de Repsol en Venezuela en el primer semestre alcanzó los 70.500 barriles equivalentes de petróleo día, frente a los 65.000 barriles equivalentes de petróleo al día durante el mismo período de 2024.

En reiteradas ocasiones, tras la suspensión de la licencia en marzo, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha insistido en mantener "un diálogo constructivo y totalmente transparente" con las autoridades, "incluidas las estadounidenses", con el objetivo de tratar de "garantizar un marco estable" para las actividades del grupo en Venezuela, pudiendo así volver a exportar hidrocarburos como forma de compensación por las deudas históricas que mantiene PDVSA con ella.

"Cuando hablo de un marco estable para las actividades, por supuesto, incluye mecanismos viables para monetizar nuestra producción", aseguró el directivo el pasado mes de octubre con motivo de una conferencia con analistas para presentar los resultados de los nueve primeros meses de 2025.