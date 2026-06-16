Economía-(AMP)La chilena Syncore pedirá a OHLA pagar la deuda de más de 18 millones de su filial en liquidación de Chile

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Chile. - FLIICKR - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa chilena Syncore, especializada en montaje industrial y ejecución de proyectos de alta complejidad en los sectores de la minería e infraestructura, exigirá a OHLA pagar la deuda de más de 18 millones de euros de su filial en liquidación OHL Industrial Chile (OHLI), según ha indicado en un comunicado este martes.

La firma sudamericana ha explicado que ha tomado esta decisión ante la negativa de OHLI a pagar la condena de un Laudo Arbitral, situación agravada por la insolvencia financiera de la propia OHLI -en proceso de liquidación voluntaria-, y la negativa de OHLA de hacerse cargo de la deuda en su calidad de garante solidario.

De este modo, Syncore ejercerá todas las acciones legales necesarias en España para que OHLA pague la totalidad de los importes reconocidos en el Laudo Arbitral de 2025.

VERSIÓN DE OHLA

De su lado, la constructora española ha reconocido que "si bien es cierto que otorgó en su momento una garantía a favor de Syncore -antes Promet-, dicha garantía quedó "válidamente extinguida como consecuencia de la ejecución del contrato al que se encontraba vinculada".

"En consecuencia, ni la sociedad matriz OHLA ni ninguna otra entidad integrante de su grupo empresarial mantienen en la actualidad obligación, responsabilidad o compromiso alguno frente a Syncore derivado de la referida garantía", ha zanjado.

EL ORIGEN DE LA CONTROVERSIA SE REMONTA A SEPTIEMBRE DE 2019

La compañía chilena ha contratado un despacho de abogados de España para representar sus intereses. "Confiamos en lograr un resultado favorable y que OHLA se haga cargo de la deuda", han apuntado, señalando que el Laudo Arbitral "deja claro la serie de incumplimientos de su filial en Chile en el marco del contrato y que la justicia chilena ha ratificado dicho fallo".

Al mismo tiempo, ha reafirmado que "dada la garantía solidaria que OHLA constituyó voluntariamente a favor de Syncore en noviembre de 2019, OHLA debe hacerse cargo del pago íntegro de la condena".

El origen de la controversia se remonta a septiembre de 2019, cuando la empresa minera Mantos Copper y OHLI suscribieron un contrato por el que la primera adjudicó a la filial de OHLA la ejecución de un proyecto en Chile (Debottlenecking Project) por un valor de 160 millones de dólares (137,8 millones de euros). En su calidad de contratista principal, OHLI subcontrató en octubre de ese año a Syncore para que ejecutase parte sustancial del proyecto, suscribiendo un contrato por 51 millones de dólares (43,9 millones de euros).

OHLI "INCUMPLIÓ SISTEMÁTICAMENTE"

El acuerdo establecía el compromiso de Syncore de cumplir una serie de hitos en fechas acordadas según el programa de ejecución de obras. Sin embargo, el cumplimiento de Syncore estaba condicionado a que OHLI suministrara entregables esenciales en fecha, sin los cuales Syncore no podía llevar a cabo parte del proyecto.

En noviembre de 2019, mediante instrumento privado, OHLA se constituyó a favor de Syncore como fiador solidario respondiendo del cumplimiento de las obligaciones de pago de su filial. A lo largo del contrato, OHLI "incumplió sistemáticamente" su obligación de suministrar los entregables en los plazos pactados y, como consecuencia de ello, la obra no pudo terminarse en la fecha prevista (octubre de 2020).

"Debido a los incumplimientos de OHLI el contrato sufrió una cadena de retrasos que desembocaron en una modificación de los términos y plazos inicialmente pactados, además de sobre costes para Syncore", ha relatado la firma latina, detallando que entre los incumplimientos acreditados destacan los retrasos en la entrega de la ingeniería y suministro de equipos, las dificultades en la habilitación de los frentes de obra o el incumplimiento en el pago del precio e interferencia en la ejecución de los trabajos. A pesar de esto, Syncore finalizó la totalidad de los trabajos en diciembre de 2021.

BLOQUEO DEL COBRO

Aun así, OHLI se negó a formalizar la recepción provisional, bloqueando el cobro del último tramo del precio. A raíz de los impagos y los mayores costes asumidos por los incumplimientos de OHLI, en mayo de 2022, Syncore presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM) de Santiago de Chile.

El procedimiento arbitral concluyó con la emisión de un Laudo Arbitral en julio de 2025, donde se declaró el incumplimiento del contrato por parte de OHLI, condenándole al pago de diversas cantidades derivadas de los incumplimientos acreditados en el procedimiento. El importe total de la condena asciende a más de 18 millones de euros: el principal por un monto de 14,2 millones de euros y los intereses (a esa fecha) por otros 4,2 millones de euros.

OHLI no cumplió voluntariamente el Laudo Arbitral lo que obligó a Syncore a iniciar un procedimiento de cobranza. De este modo, OHLI acudió al Tribunal Constitucional de Chile y a la Corte de Apelaciones de Santiago, siendo rechazados sus recursos con condena en costas por la falta de fundamento plausible para litigar.

En paralelo, en febrero de este año, OHLI solicitó su liquidación voluntaria ante el Trigésimo Juzgado Civil de Santiago de Chile, indicando como su principal pasivo la deuda con Syncore determinada en el Laudo Arbitral. El proceso concursal de liquidación de OHLI involucra a más de 64 acreedores, siendo Syncore el principal acreedor individual del proceso.

La propia OHLI ha reconocido ante el tribunal que la deuda con Syncore representa cerca del 90% de su pasivo. El pasado marzo, el Trigésimo Juzgado Civil de Santiago de Chile declaró formalmente la liquidación de OHL Industrial Chile dando inicio al procedimiento concursal de liquidación voluntaria.