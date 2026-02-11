(AM)Sánchez admite carencias "significativas" del tren en España, pero insiste: "Es de los mejores del mundo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido este miércoles en el Congreso que la red ferroviaria en España no es perfecta y su estado tiene "carencias significativas", pero ha insistido en que pese a ello el sistema es "de los mejores del mundo".

Sánchez ha lanzado esta aseveración durante su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de la posición del Gobierno en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado, así como para informar sobre los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario.

Durante su intervención inicial, Sánchez ha dicho que aunque "hay trabajo por hacer" y "mucho que mejorar" en lo relativo a los trenes, el sistema ferroviario español "es uno de los mejores del mundo". "Repito, es uno de los mejores del mundo", ha apostillado.

El presidente ha esgrimido que esto también lo dice un informe de la Comisión Europea sobre los operadores de infraestructuras comunitarios y también distintos estudios de la Federación Europea de Transporte.

CARGA CONTRA LOS "BULOS"

En esta línea, Sánchez ha instado a no desinformar a la población ni generar miedo diciendo que la red es "decadente o insegura" porque, pese a sus problemas, el sistema "es seguro". A renglón seguido, el jefe del Ejecutivo ha denunciado que tras los accidentes ferroviarios "se han lanzado muchos bulos".

Uno de los más recurrentes, según Sánchez, es que el accidente se ha producido porque el Ejecutivo ya no invierte en mantenimiento. "Eso es una mentira colosal. Entre 2012 y 2018, la inversión en infraestructura ferroviaria se redujo a la mitad. Hoy, España invierte casi el triple", ha argüido.

Asimismo, el presidente ha dicho que se implantará todas las recomendaciones que puedan derivarse de la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para hacer las vías "aún más seguras".

Sánchez ha zanjado su intervención dirigiéndose a las víctimas y a sus familiares y ha asegurado que el Gobierno "va a estar del lado de ellas hoy, mañana y el tiempo que haga falta". "Las vamos a acompañar y las vamos a ayudar en todo lo que podamos también en su dolor, que es un dolor que compartimos", ha concluido.