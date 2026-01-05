Economía.- La banca de Venezuela destaca la ausencia de "situaciones atípicas" durante el ataque de EEUU al país

Una casa destruida en La Guaira (Venezuela) tras el ataque militar estadounidense. - Javier Campos/dpa

El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), Pedro Pacheco, ha confirmado que el sector no ha registrado "situaciones atípicas" en transacciones de pagos a comercios o entre entidades bancarias durante el fin de semana, momento en el que Estados Unidos llevó a cabo una operación militar y capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su mujer, la primera dama Cilia Flores.

"En términos generales estuvo normal. Lo que fue supermercados abrieron en su gran mayoría y hubo una actividad relativamente normal, no se reportaron situaciones atípicas, lo cual demuestra una solidez y una tecnología que responde a situaciones normales como particulares", puntualizó Pacheco durante una entrevista ofrecida al medio local 'Unión Radio'.

Entre las razones que explican la ausencia de incidencias se encuentra la expansión del uso del pago móvil, que ya representa el 40% de las operaciones, el doble que hace cinco años.

Respecto a la actividad bancaria de este lunes, el presidente de la ABV ha indicado que las entidades inician la semana "con normalidad", puesto que el conjunto del sector financiero "está operando", incluido el mercado de valores y el sector seguros.