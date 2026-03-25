Economía.- El Banco Central de Brasil refuerza la seguridad de los pagos instantáneos tras el robo a BTG Pactual

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto público en Brasilia - PRESIDENCIA DE BRASIL/RICARDO STUCKERT - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central de Brasil (BCB) ha anunciado el refuerzo de la seguridad de la Conta Pagamentos Instantâneos (Conta PI), plataforma que procesa las transferencias del sistema de pagos electrónicos PIX, días después de que el banco BTG Pactual comunicase un robo de cerca de 100 millones de reales (16,5 millones de euros).

Según se desprende del comunicado publicado este miércoles por el instituto emisor, las entidades podrán ahora fijar un saldo operacional mínimo por debajo del cual su Conta PI no aceptará la emisión de nuevas órdenes de pago.

Este mecanismo actuará como un "nuevo cero operativo" que impedirá liquidaciones que comprometan el nivel mínimo establecido y reducirá el riesgo de pérdidas financieras en caso de irregularidades.

Asimismo, se bloqueará temporalmente la ejecución de transferencias una vez se alcance dicho suelo siempre que los usuarios hayan activado esta opción. El banco central ha habilitado también un medio alternativo para consultar el saldo de la Conta Pi.

"Esta mejora tiene por objeto reforzar la seguridad de las entidades participantes, proteger los fondos depositados en el Banco Central y reforzar la confianza en el entorno de los pagos instantáneos y en el sistema financiero en su conjunto", ha explicado en un comunicado el BCB.

El pasado domingo, el banco de inversión brasileño BTG Pactual suspendió sus operaciones en la red PIX como "medida de precaución" tras detectar varios movimientos sospechosos por valor de millones de euros.

La mayor parte del importe desviado en el ciberataque ya habría sido recuperado, aunque aún se estaría trabajando para hallar otra cantidad que iría de los 20 a 40 millones de reales (3,3 y 6,6 millones de euros). Los delincuentes no pudieron acceder a las cuentas de los clientes y ninguno de sus datos se vieron comprometidos.