Economía.- Bradesco combinará sus activos sanitarios en Odontoprev para crear Bradsáude, un 'gigante' de 8.500 millones

Archivo - Logo de Banco Bradesco. - BRADESCO - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El banco brasileño Bradesco combinará sus activos sanitarios con la aseguradora dental Odontoprev para crear una nueva empresa llamada Bradsáude que se prevé que genere unos ingresos anuales de 52.000 millones de reales (8.559 millones de euros).

Según han informado en un comunicado, la operación se estructurará a través de una fusión inversa en la que Odontoprev absorberá las distintas divisiones del sector de salud de Bradesco. Odontoprev está indirectamente controlada por la entidad financiera.

La sociedad resultante estará compuesta por Bradesco Sáude, la unidad de seguros médicos del banco; el operador de planes de salud Mediservice; la división de inversiones hospitalarias Atlântica Hospitais e Participações; la empresa de tecnología sanitaria Orizon; la red de clínicas de atención primaria Meu Doutor Novamed; y la propia Odontoprev.

Una vez completada la consolidación, Bradsáude estará participada al 91,35% por Banco Bradesco y el 8,65% restante por los accionistas de Odontoprev.