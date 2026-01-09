Bupa (Sanitas) nombra a Jesús Gómez del Río director de Estrategia para Europa y Latinoamérica

Jesús Gómez del Río, nuevo director de Estrategia de Sanitas y Bupa ELA, y Fernando Martín, nuevo director general de Bupa Global LatinAmerica. - SANITAS

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sanitas, que forma parte del grupo Bupa, ha anunciado este viernes el nombramiento de Jesús Gómez del Río como nuevo director de Estrategia, Transformación y Desarrollo de Negocio de Sanitas y Bupa Europa y Latinoamérica (Bupa ELA), según ha informado a través de un comunicado.

Gómez del Río, que hasta ahora era director general de los negocios aseguradores de Bupa Chile, liderará las áreas de Data e Innovación, Salud Digital, Estrategia y la Dirección de Clientes y Experiencia Digital.

Será, además, miembro de los comités de dirección de Sanitas y de Bupa ELA y reportará al nuevo consejero delegado de los dos negocios, Carlos Jaureguizar.

Gómez del Río se incorporó a Sanitas en 2011, donde desarrolló su carrera en las áreas de gestión asistencial, finanzas y la dirección de Desarrollo Comercial de Sanitas Seguros. En 2021 asumió la dirección general de los negocios aseguradores de Bupa en Chile, cargo que ostentaba hasta ahora.

La compañía también ha anunciado el nombramiento de Fernando Martín como nuevo director general de Bupa Global LatinAmerica, en sustitución de José Luis Buil, que se jubila después de cuatro décadas dedicadas a Sanitas y Bupa ELA, en las que destaca la consecución de "alianzas estratégicas" como la firmada con Mapfre en Perú y Paraguay para la comercialización de seguros internacionales de salud en ambos países.

Martín, hasta ahora director financiero de Sanitas Seguros y director general adjunto en BGLA, tomará el relevo en la dirección de BGLA, mercado al que lleva vinculado más de cuatro años. En este tiempo ha impulsado proyectos estratégicos en España, México y otras zonas de la región. Posee una trayectoria de casi 30 años en el sector de los seguros.

Será miembro del comité de dirección de Bupa ELA y reportará, a su vez, a Carlos Jaureguizar.