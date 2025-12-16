Economía.-9 de cada 10 españoles confían en aplicaciones VTC para realizar desplazamientos nocturnos con mayor seguridad

9 de cada 10 españoles confían en aplicaciones VTC para realizar desplazamientos nocturnos con mayor seguridad - Cedida

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 92% de los españoles identifica las aplicaciones VTC como una alternativa segura para los trayectos nocturnos, según la encuesta realizada por MasMétrica para la plataforma de movilidad Bolt y la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche).

En términos generales, el 67% utiliza habitualmente este tipo de aplicaciones de movilidad; un 11% lo hace a diario, un 19% varias veces por semana y un 37% varias veces al mes, ha informado Bolt en una nota de prensa, en la que también se indica que el uso es ligeramente superior entre los hombres, así como entre la población adulta en activo y las personas de 18 a 49 años, los grupos con mayor actividad y movilidad en entornos urbanos.

La seguridad en los desplazamientos sigue siendo una de las principales preocupaciones de los usuarios, especialmente en horarios nocturnos y durante los fines de semana. Una amplia mayoría de los encuestados señala que estos servicios aumentan la tranquilidad de las familias (86,6%), permiten el seguimiento del trayecto en tiempo real (85%) y ofrecen transparencia en relación con el tiempo y el coste del viaje (87%).

En general, la seguridad se ha consolidado como un valor diferencial en la movilidad bajo demanda y el 37% la cita como su motivación principal, mientras que otros factores como la comodidad (61%) y el precio (33%) también influyen en la elección de estos servicios, de acuerdo a los mismos datos.

Los españoles recurren especialmente a estas plataformas para evitar riesgos asociados a la conducción nocturna o por cansancio. Concretamente el 49% las utiliza cuando viaja de noche o por zonas desconocidas, el 46% cuando se siente cansado o distraído y el 42% tras haber consumido alcohol.

Estas tendencias confirman que las plataformas de movilidad se han convertido en un aliado activo en la reducción de conductas de riesgo y en la promoción de un ocio más seguro y responsable, especialmente en las grandes ciudades y en zonas turísticas.

“UNA ALTERNATIVA FIABLE Y SEGURA”

En este sentido, para el director general de Bolt España, Daniel Georges, los datos “confirman que las plataformas que trabajan con VTC y taxis se han convertido en una alternativa fiable y segura para los ciudadanos, que buscan complementar la oferta de transporte, a menudo insuficiente, especialmente en desplazamientos nocturnos o de fin de semana”.

“Además, este tipo de aplicaciones permiten el seguimiento del trayecto en tiempo real y garantizan transparencia en tiempo y coste, convirtiéndose en un aliado clave para una movilidad más responsable y segura”, ha añadido Georges, que ha lamentado que “las regulaciones no siempre acompañan la realidad de un usuario que demanda ofertas de movilidad más flexibles, contratando los servicios conociendo el precio de antemano”.

Por su parte, el presidente de España de Noche, Ramón Mas, ha asegurado que “las VTC forman parte de la experiencia de los ciudadanos y de la vida nocturna, aportando transparencia en los precios, reduciendo los tiempos de espera, mejorando la trazabilidad e incrementando la oferta de transporte nocturno”. En este sentido, ha subrayado la importancia de disponer de nuevas formas de movilidad y de plantear una regulación homogénea de las VTC en toda España.

El estudio también destaca la confianza social que generan estos servicios ya que el 71% han solicitado un vehículo a través de una app para asegurarse de que amigos o familiares llegaran a casa de forma segura.

Además, un 70% considera que estas soluciones mejoran la movilidad en las ciudades y contribuyen a reducir los atascos.

Bolt y España de Noche coinciden en que los datos del estudio ponen de manifiesto la necesidad de seguir reforzando alternativas de transporte nocturno que sean seguras, sostenibles y accesibles, especialmente en momentos de alta demanda o cuando la oferta de servicios tradicionales es limitada.

La colaboración entre ambas organizaciones se enmarca en la iniciativa #LaCiudadQueNosMueve, una alianza empresarial y social que reúne a más de una decena de entidades comprometidas con una movilidad urbana más responsable, el impulso del transporte compartido y la mejora de la seguridad vial en el ocio nocturno.