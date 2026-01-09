El CAF aprueba una garantía parcial de hasta 193 millones de euros para el ecuatoriano Banco del Pacífico

Archivo - Logo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). - CAF - Archivo

MADRID 9 Ene.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha aprobado una garantía parcial por hasta 225 millones de dólares (193 millones de euros) para el ecuatoriano Banco del Pacífico, según informó la institución a través de un comunicado.

La garantía cubrirá inicialmente el 45% del financiamiento previsto, con la posibilidad de elevarse hasta el 70% del saldo pendiente una vez avance la amortización del mismo y con plazos de hasta siete años y medio.

Con este respaldo financiero, Banco del Pacífico podrá atender operaciones dirigidas a pymes lideradas por mujeres, exportadoras y con enfoque en agroindustria sostenible, que requieren de plazos más largos de los que actualmente están disponibles en el mercado local.

Esta transacción constituye la primera etapa de un programa de largo plazo, diseñado por la entidad ecuatoriana, orientado a profundizar el desarrollo del sector productivo empresarial en Ecuador.

"Con esta garantía parcial estamos movilizando recursos internacionales hacia el sector productivo y asegurando que el crédito llegue a las mujeres emprendedoras y a las pymes que apuestan por la internacionalización y la sostenibilidad", señaló el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.