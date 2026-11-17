MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio Mercosur, organización de la sociedad civil (OSC), y la Asociación Multisectorial e Interdisciplinaria del Perú (AMIP) impulsan el Programa Julia Medina Solano para apoyar la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, además de facilitar a los productores el acceso a mercados, tecnología de procesamiento y servicios financieros, que comenzará en Perú y se adaptará a otros territorios de América Latina.

Según ha detallado la Cámara de Comercio de Mercosur en un comunicado, este martes, la Cámara y AMIP han firmado un acuerdo de suministro progresivo con Ontario Natural Resources Inc. y Camafaes S.A.C., que contará con una primera fase prevista con uno o varios centros en Perú de almacenamiento y compra de minerales de cobres, así como una línea separada para recuperar oro mediante el procesamiento de mineral aurífero.

Esta primera fase, de acuerdo con lo publicado en Energía XXI y recogido por Europa Press, abarcará ocho zonas en Santa Lucía (Ayacucho), Chalhuahuacho, Progreso, Mara, Haquira, Tambobamba, Cotabambas y Chumbivilcas. A su vez, AMIP incorporará 1.452 mineros en 44 registros territoriales o de agrupaciones de productores.

Asimismo, el acuerdo recoge dos promedios diarios de referencia para el suministro: 5.856 toneladas de mineral con contenido de cobre y 11.930 de gramos de oro.

El suministro se incorporará por etapas, a medida que se habilite la capacidad operativa y se formalicen los acuerdos con los productores, que definirán la capacidad de acopio y tratamiento de cada instalación. La cantidad de oro que se recupere dependerá del mineral y del proceso seleccionado.

Mientras tanto, los roles que tendrán las instituciones estarán separados por la coordinación de la actuación institucional proporcionada por la Cámara, la organización del suministro con los productores mineros conforme a la normativa aplicable que realizará AMIP, la coordinación de la estructuración técnica y financiera de Ontario Natural Resources y la trazabilidad y la negociación comercial de las operaciones proporcionada por Camafaes.

"El suministro identificado nos permite empezar a estructurar operaciones de acopio de mineral de cobre y de recuperación de oro que un inversor pueda evaluar. El valor del proyecto está en que el mineral llegue con trazabilidad y en que cada productor conozca y pueda verificar las condiciones de su operación", ha sostenido el presidente de la Cámara de Comercio Mercosur, Erik Aaron Lara Riveros.

FORMALIZAR EL SECTOR MINERO

Respecto a la formalización, el programa prevé un acompañamiento jurídico para la formalización y opciones de compra y procesamiento de mineral cerca de las operaciones mineras, con pesajes, análisis y liquidaciones verificables.

En materia de inclusión financiera, el objetivo es "facilitar el acceso a cuentas y a pagos seguros", además de promover el acceso a capital de trabajo a través de entidades habilitadas, según las necesidades de cada unidad productiva.

En el tratamiento del mineral aurífero se dará prioridad a los procesos sin mercurio que sean técnicamente adecuados y a las medidas de gestión del agua y los relaves, con el objetivo de "prevenir la contaminación y facilitar el cumplimiento de la normativa ambiental", ha asegurado el bloque.

Por otro lado, el programa promoverá la formación, el acceso a servicios financieros y la participación económica de las mujeres, además de tener previsto un fondo común para la recuperación ecológica y la asistencia jurídica. En la fase peruana, la Cámara y AMIP compartirán el gobierno del fondo.

"Para nuestros productores, formalizarse tiene que traducirse en oportunidades: contar con un lugar cercano donde vender o procesar el mineral y saber cómo se analiza y se liquida. Queremos que las mujeres de nuestras comunidades mineras puedan participar en esas oportunidades y en las decisiones que las afectan", ha destacado la presidenta de AMIP, Gladys Victoria Tapia Medina.

PRESENTACIÓN ANTE EL GRUPO BANCO MUNCIAL

La Cámara y AMIP preparan el proyecto integral para presentarlo al Grupo Banco Mundial, que incluirá el diseño técnico y financiero, las medidas de apoyo a la formalización y los indicadores para evaluar la trazabilidad, la inclusión económica y la gestión ambiental. El acuerdo de suministro sirve de base para la primera actuación en Perú.

En esas reuniones, ocho gobiernos anunciaron el 16 de octubre acuerdos y alianzas para promover el desarrollo responsable de metales y minerales y generar empleo y valor local. En la sesión plenaria, Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial, reiteró el objetivo de quintuplicar la actividad del Grupo en minerales críticos en un plazo de cinco años.

La Cámara, junto con Ontario Natural Resources, promoverá la participación de inversores privados y socios tecnológicos en la preparación de la primera fase.