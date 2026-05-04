La cárnica brasileña MBRF crea Sadia Halal junto al fondo soberano saudí con vistas a sacarla a Bolsa en 2027

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MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La cárnica brasileña MBRF ha anunciado la creación de la empresa de alimentos aptos para consumo islámico Sadia Halal en régimen de 'joint venture' con Halal Products Development Company (HPDC), filial del fondo soberano de Arabia Saudí (PIF).

Según se desprende de un hecho relevante con la Comissão de Valores Mobiliários (CVM), MBRF iniciará los trámites para estrenar la compañía en la Bolsa de Riad en 2027. Por el momento, el 90% del capital social está en manos de MBRF y el 10% restante pertenece a los saudíes.

La sociedad conjunta reúne las fábricas presentes en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, así como los centros de distribución de cinco países del Golfo y las operaciones de exportación en Oriente Próximo y el Norte de África. Los activos en Turquía no están incluidos.

El valor total de Sadia Halal asciende a unos 2.070 millones de dólares (1.770 millones de euros) y cuenta con una clientela potencial de 350 millones de personas en 14 países distintos. Por otro lado, MBRF ha firmado un contrato prorrogable a diez años para asegurar el suministro desde Brasil.