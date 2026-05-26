Chile denuncia "inconsistencias" en las previsiones de déficit hechas por la anterior Administración Boric

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MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda de Chile, Jorge Quiroz, ha denunciado "inconsistencias" relativas a gastos no contemplados, sobreestimación de ingresos y evolución del déficit en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2025, elaborado por el anterior Gobierno de Gabriel Boric.

El titular del Tesoro chileno ha revelado que existe una diferencia hasta 2030 de cerca de 10.500 millones de dólares (9.030 millones de euros) entre los cálculos actuales de deuda y los realizados en febrero por la Administración previa.

"No es que la deuda del año pasado haya estado mal medida. No. Es que las proyecciones de deuda a futuro basadas en las proyecciones de déficit a futuro que hacía ese informe no son consistentes con esos déficits", ha explicado en rueda de prensa, durante la que ha augurado que la deuda pública supere ahora el "umbral prudente" del 45% en 2028.

Así, el titular de Hacienda ha anunciado la apertura de "investigación administrativa" para depurar responsabilidades y desvelar si se produjo un "error u otro tipo de elemento". Quiroz ha señalado que se reforzarán los "rechequeos" en próximas publicaciones para garantizar la credibilidad de las instituciones chilenas.

En este sentido, Quiroz también ha indicado que el desfase real de ingresos y gastos para este año debería haber sido del 2,9%, lo que contrasta con el 1,8% delineado en el IFP original.

Sin embargo, ha asegurado que las medidas de ajuste implementadas de momento por el Gobierno de José Antonio Kast lo han moderado al 2,4%, si bien ha avanzado que el Ejecutivo acometerá nuevos ajustes a lo largo del ejercicio.