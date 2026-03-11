Cosco suspende 'sine die' la prestación de servicios en el puerto de Balboa, situado en el Canal de Panamá

Archivo - Terminal de Cosco. - COSCO - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La naviera china Cosco ha suspendido 'sine die' la prestación de servicios en el puerto de Balboa, situado en el litoral pacífico del Canal de Panamá, después de que esta comunicase el martes su decisión a los clientes.

La noticia, adelantada por el diario local 'La Prensa', se ha traducido en que las reservas ya agendadas en el puerto se hayan visto canceladas, por lo que las empresas afectadas deberán contactar con sus representantes comerciales para informarse sobre las alternativas.

Sin embargo, la multinacional asiática ha indicado que las liberaciones de las importaciones se entregarán con normalidad debido a que los procesos de retiro de carga ya recibida no deberían verse afectados.

El comunicado emitido desde Cosco, además, ha indicado que los contenedores vacíos deberán ser depositados solo en los puertos de Manzanillo o en el Colon Container Terminal, ya no en Balboa. Cosco no ha informado del motivo por el que ha decidido suspender el servicio ni sobre si es una medida temporal o permanente.

No obstante, su decisión se ha conocido semanas después de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarase inconstitucional el contrato por el que se otorgaba la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal a Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison Holdings.

En consecuencia, el Gobierno panameño adjudicó sendos contratos temporales para el puerto de Balboa a APMT, filial de Maersk, y para el de Cristóbal a TIL Panama, brazo portuario de MSC. Ambas contratos tienen una duración de 18 meses, periodo durante el que la Autoridad Marítima de Panamá convocará a una licitación definitiva.