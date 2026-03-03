Costa Rica se posiciona como un destino de 'reseteo' para atraer al turismo europeo

Archivo - Costa Rica se posiciona como un destino de reconexión para atraer al turismo europeo. - COSTA RICA - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Costa Rica ha presentado este martes en la ITB Berlín 2026, una de las ferias más importantes del turismo a nivel mundial, su nueva campaña que posiciona al país como un destino donde los turistas europeos puedan reconectar consigo mismas y alcanzar un auténtico 'reseteo' individual.

Bajo el lema 'Empieza a Vivir', la campaña reinterpreta el espíritu 'pura vida' para que el protagonismo no recaiga únicamente en el destino, sino en las personas que lo visitan y en lo que el viaje despierta en ellos, según explica el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en un comunicado.

Así, Costa Rica propone a los turistas europeos aventuras al aire libre, momentos de calma en plena naturaleza y disfrutar de la diversidad cultural del país.

Este nuevo enfoque responde al cambio de tendencias entre los viajeros europeos: crece el interés por las experiencias transformadoras, los encuentros auténticos, la conexión profunda con la naturaleza y las formas de viajar sostenibles.

La campaña está dirigida a los principales mercados emisores europeos de Costa Rica --España, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Suiza--, y a un público que empieza en los jóvenes viajeros y parejas y se extiende hasta las familias y personas adultas.

De esta manera, el país tiene como objetivo consolidar la imagen de Costa Rica en Europa como un destino inspirador, seguro, sostenible y humano, donde los viajeros puedan reconectar y regenerarse.