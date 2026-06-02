Cuerpo inicia este martes un viaje a México y se reunirá con Sheinbaum para reforzar relaciones económicas

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, inicia este martes una visita oficial de dos días a México con el objetivo de profundizar las relaciones institucionales y económicas con el país, que es el mayor destino de la inversión española en América Latina.

El vicepresidente, que irá acompañado de una delegación de 65 empresas españolas, tiene previsto reunirse con la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar la agenda colaboración entre ambos países ante un contexto internacional incierto y volátil.

Esta es la primera visita de un Estado miembro de la Unión Europea a México desde la firma, el pasado 22 de mayo, del Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea y México. "España aspira a posicionarse como socio de referencia para México en el aprovechamiento de este nuevo marco", ha asegurado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo a través de un comunicado.

ENCUENTRO CON 300 REPRESENTANTES DE EMPRESAS ESPAÑOLAS Y MEXICANAS

El vicepresidente presidirá este martes, junto con el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, un encuentro empresarial donde está prevista la participación de más de 300 representantes de firmas españolas y mexicanas.

Posteriormente, mantendrá una reunión con la presidenta Sheinbaum en la que se abordarán las prioridades de la relación económica compartida y los sectores con mayor potencial de cooperación, entre ellos la transición energética, las infraestructuras, los servicios financieros y la economía digital. Además, se prevé que se reúna con los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Energía, respectivamente.

Mañana miércoles, el vicepresidente primero mantendrá diversos encuentros con inversores y directivos de las principales corporaciones mexicanas con interés en el mercado español. La jornada concluirá con un 'roadshow' de emprendimiento orientado a facilitar la entrada de startups españolas en el ecosistema local mexicano.

ESPAÑA, SEGUNDO PAÍS INVERSOR EN MÉXICO

España es el segundo país inversor en México, solo por detrás de Estados Unidos, con unas 6.000 empresas de capital español presentes en sectores clave --desde servicios financieros y energía hasta infraestructuras, turismo, tecnología y manufactura-- que respaldan cerca de medio millón de empleos.

México es el primer destino de las exportaciones españolas en América Latina, con más de 10.300 empresas exportadoras al país. México, por su parte, se ha consolidado como el principal inversor latinoamericano en España, con cerca de 700 empresas que generan alrededor de 55.000 empleos y un stock acumulado cercano a 35.000 millones de euros, más de la mitad del total procedente de toda América Latina.

El intercambio comercial bilateral de bienes y servicios se ha incrementado más de 44% desde la pandemia, a casi 17.000 millones de euros en 2025, a pesar de los repetidos 'shocks' que ha afrontado la economía mundial en los últimos años.