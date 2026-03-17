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MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecogás Inversiones (ECOG) pasará a integrar el índice bursátil argentino S&P Merval en sustitución de Telecom Argentina (TECO2) a partir del próximo lunes 23 de marzo, según ha comunicado S&P Dow Jones Indices, sociedad conjunta entre S&P Global y CME Group.

El Merval se rebalancea semestralmente después del cierre del mercado del tercer viernes de marzo y septiembre. Además, la composición del índice y las ponderaciones de las acciones serán actualizados con la fecha de referencia fijada en el tercer viernes de febrero y agosto.

Con esta modificación, Ecogás se incorporará con una ponderación cercana al 1,2%, en tanto que Telecom Argentina acaparaba, aproximadamente, el 2,1% antes de su salida.

El índice estará ahora compuesto por Aluar, Banco de Valores, Banco Macro, BBVA Argentina, Bolsas y Mercados Argentinos (Byma), Central Puerto, Cresud, Ecogás, Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte, Grupo Financiero Galicia, Grupo Supervielle, Loma Negra Compañía Industrial Argentina, Metrogás, Pampa Energía, Sociedad Comercial del Plata, Ternium, Transener, Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur e YPF.

Según el diario 'Ámbito', YPF aumentará su participación sobre el total del Merval al pasar de un 15,2% al 15,4%, mientras que Grupo Financiero Galicia subirá por igual medida hasta el 14,2%. También se anotará un incremento Pampa Energía, que verá avanzar su peso del 10,3% al 10,5%.

De su lado, Banco de Valores elevará su notoriedad dentro del Merval al pasar del 1,7% al 2,7%, lo que contrasta con los retrocesos de una décima tanto para Banco Macro como BBVA Argentina, que cotizarán al 8,9% y el 8%, respectivamente.