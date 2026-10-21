(AMP) Dia prevé seguir creciendo en España, donde el 97% de sus tiendas ya son rentables

El consejero delegado de Dia España, Ricardo Álvarez, durante su ponencia en el 41º Congreso Aecoc de Gran Consumo - AECOC

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dia España apuesta por seguir creciendo en el mercado español con aperturas de nuevos supermercados tras concluir el proceso de transformación de los últimos años, mientras que refinanciará su deuda en 2027 lo que le permitirá acompañar su expansión y abrirá la posibilidad de retomar el volver a dar dividendo a los accionistas de la compañía.

En concreto, la cadena de supermercados prevé cerrar 2026 con un total de 100 nuevas tiendas y otras 100 de cara a 2027, después de que la estrategia de los últimos años se basara en "sanear antes de crecer", según ha explicado el consejero delegado de Dia España, Ricardo Álvarez, durante su ponencia en el 41º Congreso Aecoc de Gran Consumo.

Así, en el plan de transformación de las 3.100 tiendas originales de la enseña, unas 2.300 encajaron en el nuevo modelo definido por la compañía y han sido completamente remodeladas entre 2021 y 2024.

De esta forma, la cadena de supermercados que ha concluido el profundo proceso de transformación del modelo de la compañía apuesta por tiendas de 300 y 500 metros cuadrados. "Estamos cómodos y es donde creemos que nuestro modelo encaja mejor a nivel económico de ratios para que sea rentable", ha explicado.

En concreto, el CEO de Dia España ha subrayado que el 97% de las tiendas de la cadena ya son rentables y han duplicado la venta media tras sumar tres años consecutivos de beneficios. Así, Álvarez ha subrayado que se trata de formatos que pueden "funcionar bien" tanto en las ciudades como e las zonas rurales.

El directivo no ha dudado en "agradecer" a los proveedores de apostar por la compañía en los últimos años. "Se volcaron muchísimo en el riesgo cuando estaba complicada la situación que era muy complicada y ahora ha mejorado mucho", ha indicado.

En este contexto, el grupo prevé abordar la refinanciación de la deuda durante 2027 tras bajar el ratio por debajo del 1, ya que actualmente está en el 0,6 tras generar "bastante" caja.

"Estamos muy, muy bien a nivel de deuda y y se nos abre una ventana de refinanciación. Además de por la parte de los costes también por reestructurarla de una manera mucho más sencilla, más pragmática que nos permita seguir acompañando en la expansión y que nos permita la posibilidad de poder, si queremos y lo decidimos, de poder devolver a los accionistas que han sufrido mucho", ha avanzado.

Por otro lado y respecto al surtido, Álvarez ha reiterado que su modelo de negocio es el 50% de marca propia y el 50% restante de fabricante. "Decidimos un 50-50 básicamente porque no nos podíamos poner de acuerdo, pues es lo que hay. Si la estrategia te está saliendo bien no la cambias, con lo cual a nosotros nos va bien, la estrategia sigue intacta desde 2010".

"Nosotros seguimos con la marca de fabricante y lo que nos aportan a nivel de de ventas, de innovación, de calidad, con lo cual seguimos", ha indicado.

Por otro lado y sobre la apuesta por la IA, el CEO de Dia España reconoce que "será la revolución". "Pero nosotros somos bastante prácticos, en la práctica intentamos ponerla en los sitios en la empresa donde nos pueda aportar", ha señalado.

LA COLOMBIANA D1 TRABAJA EN EXPANDIRSE A PANAMÁ O VENEZUELA

Por su parte, el CEO de la cadena de supermercados colombiana D1, Christian Bäbler, ha explicado el modelo de la enseña de 'hard discount', un formato de distribución basado en la máxima simplicidad operativa, un surtido corto y una estructura de costes muy eficiente para trasladar precios bajos al consumidor.

Con tiendas de unos 330 metros cuadrados de media, D1 se ha consolidado como uno de los principales referentes del descuento en Colombia, un mercado en el que ha logrado que prácticamente todos los hogares compren al menos una vez al año en alguno de sus establecimientos.

El directivo ha apuntado que la compañía está contemplando con interés una futura expansión a otros mercados de la región, como Panamá o Venezuela.

Bäbler ha defendido que el 'hard discount' no es solo un formato comercial, sino también una cultura empresarial. "Es una manera de pensar y de tomar decisiones. Más que hacer más, consiste en hacer menos y hacerlo mejor", ha señalado.

De esta forma, ha recordado que este modelo nació para dar respuesta a una necesidad concreta desde la sencillez, el pragmatismo y la facilidad de compra, y ha subrayado que su objetivo no es ofrecer más opciones, sino resolver de forma eficaz las necesidades del cliente.

El directivo ha destacado el alcance logrado por la compañía, que atiende a más de dos millones de clientes al día y ha puesto en valor su capacidad para acercar al gran consumo categorías que hasta hace no mucho eran poco frecuentes o inaccesibles para buena parte de los hogares colombianos.

"Gracias a nosotros, en Colombia se puede consumir queso manchego", ha afirmado, como ejemplo de cómo la cadena ha contribuido a ampliar y democratizar la cesta de la compra.