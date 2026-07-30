(AMP) Grupo Dia gana 22,8 millones en el primer semestre, un 37,8% menos

Archivo - Supermercado Dia - PABLO GÓMEZ TRIBELLO/GRUPO DIA - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Dia ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio neto de 22,8 millones de euros, lo que supone un 37,8% menos frente a los 36,7 millones de euros registrados en el mismo periodo del ejercicio precedente que incluía un impacto positivo extraordinario en sus actividades discontinuadas, según informa la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, las ventas brutas bajo la enseña del grupo se situaron en los 3.676,2 millones de euros entre enero y junio, lo que representa un avance del 5,9% en términos reportados y un repunte del 13,7% a tipo de cambio constante, mientras que las ventas netas consolidadas alcanzaron los 3.044,2 millones de euros, un 9,2% más.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo se ha elevado en un 19%, hasta situarse en los 158,5 millones de euros. Este incremento refleja la fortaleza del modelo de negocio en España y la mejora en la eficiencia operativa, situando el margen Ebitda ajustado consolidado en el 5,2% sobre las ventas netas.

De esta forma, España se consolida como el principal motor de crecimiento de la compañía. Las ventas brutas bajo enseña se elevaron un 11,6%, alcanzando los 2.953,8 millones de euros, con un incremento de las ventas comparables ('like-for-like') del 8,4% impulsado por un mayor volumen de compra. Las ventas netas en España ascendieron a 2.453,9 millones de euros, un 11,5% más que en el primer semestre de 2025.

Asimismo, el Ebitda ajustado de la filial española se incrementó un 17%, hasta los 159,9 millones de euros, mientras que el resultado neto de las operaciones en España cerró en 50,7 millones de euros, mostrando un crecimiento operativo sólido respaldado por la expansión de la marca propia y la penetración del canal 'online'.

Según los datos de Nielsen IQ, Dia España creció a más del doble que el resto del mercado en la primera mitad del año, lo que le ha permitido ganar 26 puntos básicos de cuota de mercado respecto al mismo período del año anterior y consolidar su posición como cuarto operador a nivel nacional.

Durante el primer semestre, Dia ha seguido creciendo en España con la apertura de 58 tiendas y 10 cierres (48 netas), que sitúan a la compañía más cerca de su objetivo de 100 aperturas netas este año. Así, el grupo alcanza un total de 2.406 tiendas en España, de las cuales el 68,5% operan bajo el régimen de franquicia.

Por su parte, las ventas del canal 'online' subieron un 16,1% a través de la plataforma propia de la cadena, compensando la desaceleración temporal en los canales de terceros.

Además, Grupo Dia ha informado de la decisión estratégica de finalizar su alianza con Amazon a partir de este mes de julio para consolidar las ventas 'online' a través de su plataforma, que alcanza al 85% de la población, mejorando la experiencia del cliente y la rentabilidad.

La enseña ha destacado su compromiso con la oferta de productos frescos de origen local y con la máxima calidad de los productos, lo que impulsó un 14% el crecimiento de ambas categorías. Además, la base de clientes del Club Dia sigue aumentando y ya representan el 57% del total de las ventas, lo que supone un incremento interanual del 12,7%.

Por otro lado, la deuda financiera neta del Grupo Dia en España se ha reducido un 18% respecto al cierre de 2025, hasta situarse en 205,9 millones de euros, lo que sitúa el apalancamiento financiero del negocio español en 0,6 veces el Ebitda ajustado de los últimos 12 meses. La compañía cuenta además con una sólida posición de caja disponible de 345,4 millones de euros en España y mantiene una posición de caja neta de 40 millones de euros en Argentina.

ARGENTINA MANTIENE EL FOCO EN LA EFICIENCIA OPERATIVA

Por su parte, Dia Argentina mantiene el foco en la eficiencia operativa y la disciplina financiera en un contexto de estabilización económica. Así, la evolución financiera del semestre ha continuado condicionada por la devaluación de la divisa local y los procesos de ajuste macroeconómico.

Las ventas brutas en Argentina cayeron un 12,4%, hasta los 722,5 millones de euros, afectadas por la depreciación del 37,4% del peso argentino frente al euro en el periodo. En moneda local, sin embargo, las ventas brutas registraron un aumento del 20,3%.

El grupo ha destacado que las medidas de eficiencia implementadas en 2025 permitieron amortiguar la caída de ingresos, reflejándose en una mejora de 30 puntos básicos en el margen Ebitda Ajustado, que se situó en el -0,2% en el semestre. Asimismo, la resiliencia operativa y la disciplina financiera permitieron cerrar el periodo con una posición de caja neta de 40 millones de euros.

El consejero delegado de Grupo Dia, Martín Tolcachir, ha señalado que los resultados del primer semestre confirma que siguen "creciendo de forma rentable, acelerando la expansión orgánica, fortaleciendo la excelencia operativa y manteniendo una sólida disciplina financiera". "Estamos construyendo una compañía cada día más fuerte y creando valor sostenible a largo plazo", ha subrayado.