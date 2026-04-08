Economía/Empresas.- (AMP) Telefónica vende su filial en México a Melisa Acquisition por 389 millones de euros

Archivo - El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha alcanzado un acuerdo para la venta de la totalidad de su participación en su filial mexicana al consorcio Melisa Acquisition, integrado por Oxio y Newfoundland Capital Management, por un importe de 450 millones de dólares (unos 389 millones de euros al tipo de cambio actual), según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La desinversión en la filial mexicana de la compañía española constituye la séptima venta realizada por Telefónica bajo la presidencia ejecutiva de Marc Murtra, tras las efectuadas en Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile y Colombia, y con Venezuela aún pendiente de completarse.

La compañía sigue así avanzando con rapidez en la ejecución de su plan estratégico, que contempla reducir su exposición en los mercados considerados no estratégicos.

En este sentido, busca completar la desinversión en la región de Hispanoamérica y concentrar su foco en los mercados clave donde Telefónica puede marcar una verdadera diferencia: España, Alemania, Brasil y Reino Unido.

La operación se lleva a cabo a través de Telefónica Hispanoamérica, sociedad íntegramente propiedad del grupo, e incluye la venta del 100% del capital de las empresas Pegaso PCS y Celular de Telefonía, que conforman Telefónica México.

El importe corresponde al 'firm value' acordado entre las partes, susceptible de los ajustes habituales en este tipo de transacciones.

El cierre de la venta queda condicionado a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes y al cumplimiento de determinadas condiciones previstas en el contrato.

IMPULSAR SU TRANSICIÓN DIGITAL CON LA PLATAFORMA 'TELECOM-AS-A-SERVICE'

Un consorcio de inversores estadounidenses, liderado por Oxio y Newfoundland Capital Management ha firmado un acuerdo para adquirir la filial mexicana de Telefónica, una operación que "posiciona a Movistar México para su próxima fase de crecimiento, con la plataforma de 'Telecom-as-a-Service' de Oxio respaldando su transición hacia un modelo operativo más ágil, nativo de la nube y digitalizado", ha explicado en un comunicado.

Movistar México, que cuenta con una plantilla de 1.776 empleados, continuará operando bajo la marca Movistar y con su actual equipo directivo, mientras transfiere progresivamente sus operaciones a la plataforma de Oxio, proceso durante el cual los clientes podrán seguir disfrutando del servicio sin interrupciones y con futuras mejoras en su calidad.

"Este es un nuevo y emocionante capítulo para Movistar México y un momento decisivo para Oxio", ha afirmado el fundador y director ejecutivo de Oxio, Nicolás Girard.

"Movistar ha construido una marca sólida con una base de suscriptores leales de más de 20 millones de clientes, y estamos comprometidos a seguir construyendo sobre esa base. Nuestra plataforma nativa en la nube respaldará la transformación de la compañía en una empresa de telecomunicaciones de próxima generación, a la vez que mejorará significativamente la experiencia de los suscriptores en todo el país", ha añadido.

La plataforma de telecomunicaciones como servicio de Oxio ofrece una arquitectura de 'telecos' nativa de la nube junto con herramientas de inteligencia empresarial y de datos habilitadas para inteligencia artificial (IA), diseñadas para modernizar los sistemas, mejorar la flexibilidad operativa y desbloquear nuevas oportunidades de asociación y monetización.

"América Latina ha sido fundamental para nuestra tesis de inversión desde nuestra fundación, y el mercado inalámbrico de México se encuentra entre las oportunidades más atractivas de la región en la actualidad", ha comentado el gerente de cartera de Newfoundland Capital Management, Daniel Simon.