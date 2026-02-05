Grupo Bimbo coloca 586 millones de euros en certificados bursátiles

Archivo - Logo de Grupo Bimbo. - GRUPO BIMBO - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Grupo Bimbo ha colocado certificados bursátiles en el mercado mexicano por un total de 12.000 millones de pesos (586 millones de euros), según anunció la empresa a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Los certificados bursátiles se dividen en una primera serie por una cuantía de 7.867 millones de pesos (384 millones de euros) a 9 años con una tasa de interés anual fija del 9,22%, y una segunda por 4.133 millones de pesos (202 millones de euros) a 4 años con una tasa de interés anual variable de TIIE (tasa de interés interbancaria de equilibrio) de fondeo +0,45%.

La operación recibió una demanda cercana a los 19.000 millones de pesos (928 millones de euros), según explicó el director global de administración y finanzas de Grupo Bimbo, Diego Gaxiola, una respuesta que refleja "la confianza de los inversores". "Esta operación refuerza nuestra flexibilidad financiera, optimizando el perfil de deuda al extender su vida promedio", agregó.

Los recursos que el grupo obtenga de esta emisión se destinarán al refinanciamiento de deuda existente, con el objetivo de seguir fortaleciendo la flexibilidad financiera de la compañía.

Esta transacción recibió la más alta calificación crediticia nacional 'mxAAA' por S&P Global Ratings, y 'AAA(mex)' por Fitch Ratings. BBVA, HSBC, Santander y Scotiabank actuaron como intermediarios colocadores en esta operación.