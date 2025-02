Economía.- Feijóo ve la condonación de deuda una "trampa injusta" de Sánchez: "Incentiva la mala gestión"

Cree que el jefe del Ejecutivo busca con la quita "pagar el alquiler de la Moncloa" y dice que el PP defiende reestructurar la deuda

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la condonación de la deuda que propone el Gobierno de Pedro Sánchez es una "trampa injusta" que, a su entender, incentiva la "mala gestión y la subida de impuestos". Tras asegurar que lo que se pretende es "pagar el alquiler de la Moncloa", ha recalcado que es "falso que se condone un solo euro de deuda a nadie".

"Tenemos que denunciar que no se puede comprar el alquiler del Palacio de la Moncloa con el dinero del conjunto de los españoles subvencionando la irresponsabilidad y la subida de impuestos", ha declarado Feijóo en su intervención en 'Nuevos Retos, Nuevas Respuestas' organizado por Madrid Foro Empresarial.

Un día después de que el Ministerio de Hacienda haya anunciado que llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles una propuesta para condonar 83.252 millones de deuda de las CCAA, Feijóo ha insistido en que la condonación de la deuda es una "trampa" y es "injusta" porque "la deuda no se condona" sino que "se trasvasa de un lugar a otro lugar".

"La deuda que un catalán tiene como catalán por la falta de gestión eficiente de la Generalitat, ahora la va a tener como español. Por consiguiente, lo que se hace es comprar el alquiler de la Moncloa con dinero público. Esto es muy caro", ha resaltado.

Además, ha dicho que las comunidades autónomas que han cumplido el déficit público y la regla de gasto, con una deuda en porcentaje de PIB por debajo de la media, son las que "ahora van a financiar aquellas que se han endeudado más que nadie y que además han subido los impuestos más que nadie".

El jefe de la oposición ha señalado que el PP estaría dispuesto a hablar de reestructura la deuda para discutir por ejemplo los porcentajes de interés, "pero sin perdonar la deuda". "Insisto, es una trampa injusta que conlleva un manual de malas prácticas que perturba la moralidad del gasto público", ha declarado.

"ESPAÑA NO ESTÁ EN VENTA"

Por eso, Feijóo ha insistido en expresar el rechazo del PP a esa condonación de deuda que propone el Gobierno. "Lamento profundamente ese tipo de compra de la Presidencia del Gobierno de España. Se empezó comprando con la igualdad de todos los españoles ante la ley, que fue la amnistía, y se sigue comprando con el dinero del conjunto de los españoles para financiar aquellas administraciones públicas que fueron menos diligentes en la gestión de las cosas públicas".

Feijóo ha afirmado que España "no está en venta" y ha subrayado que es una nación con 500 años de historia que "no se trocea, ni se vende ni se alquila". "Basta ya, esto no se arrienda", ha resaltado ante los empresarios.

Tras asegurar que la historia juzgará de una forma "muy cruel" lo que está pasando en este país, ha subrayado que el expresidente socialista Felipe González no hubiera aceptado el "chantaje" del independentismo.

"LA ÉTICA DEL ENGAÑO"

Feijóo ha asegurado que "la ética del engaño es la ética que practica el Gobierno con mayor éxito" y ha añadido que "cuando acabe toda esta pesadilla", el PP tendrá que "reconstruir la normalidad democrática" en España.

"Tendremos que poner en valor otra vez las instituciones del Estado, que no son las del Gobierno. Y tendremos que romper todo lo que este Gobierno en los últimos seis años largos ya ha construido, que es identificar el Estado con el Gobierno, el Gobierno con el partido y el partido con un solo hombre", ha dicho, para repasar los nombramientos en el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado o la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Además, ha señalado que el Gobierno de Sánchez ha impedido que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, "pueda legislar". "Tenemos 20 proyectos de ley aprobados en el Senado que están bloqueados en el Congreso porque no se tramitan, por ejemplo, la ley antiokupación" del Grupo Popular. "Estamos convencidos de que si se somete a votación en el Congreso, ganaríamos la votación", ha afirmado.

Tras reiterar que "la ética de la mentira se hace cargo de la sociedad española", ha indicado que el Gobierno de Sánchez "no solamente está haciendo disparates económicos" sino que está "tensionando la organización territorial del Estado".

DENUNCIA QUE SÁNCHEZ TENGA "525 ASESORES"

Feijóo ha indicado que estos años lo que ha hecho el Ejecutivo es "subir la presión fiscal más que nunca", "subir las cotizaciones de la Seguridad Social más que nunca" y "emitir más deuda que nunca", en un momento en que además han tenido más dinero de fondos europeos de la historia.

"Nunca un presidente de gobierno ha tenido tanto dinero. Nunca un presidente de gobierno ha subido tanto los impuestos. Nunca ha subido tanto la deuda. Y nunca ha malgastado más", ha abundado poniendo como ejemplo el número de asesores.

Así, ha preguntado si se es "normal" que para el presidente del Gobierno "trabajen 525 personas directamente" como asesores. "No caben en la Moncloa. He preguntado el otro día a algunos compañeros que han sido asesores en la Moncloa en legislaturas anteriores. Y les he preguntado, ¿hay posibilidad física de sentar a 525 personas en los distintos pabellones de la Moncloa? La respuesta es que no. Por lo tanto, estarán en su casa trabajando", ha relatado.

Según ha dicho, como presidente de Galicia suprimió el 50% de altos cargos y dejó una hacienda pública "saneada". "Esto es lo que pretendo hacer en el Gobierno de España. Por tanto, que se vayan preparando los 525 asesores de Moncloa. En cuanto llegue, el próximo mes no van a cobrar. Tengo que decírselo con un preaviso adecuado y suficiente", ha resaltado.

DEFIENDE EL TALENTO DE PERSONAS COMO PALLETE O PABLO ISLA

Al ser preguntado si ahora el PP hará oferta al expresidente de Telefónica José María Álvarez-Pallete tras quedarse sin empleo, Feijóo ha dicho que la política española "necesita talento" y ha señalado que él tenía un equipo en mente si hubiera llegado al Palacio de la Moncloa.

"Y el señor Pallete o el señor Pablo Isla o el señor X, yo tenía un equipo económico para este Gobierno, el mejor. Bueno, pegó la pelota en el poste, se pasó delante de la portería y por cuatro diputados no pudimos gobernar. Y yo estoy convencido de que las personas que se comprometieron conmigo a estar en el Gobierno mantienen esa oferta", ha declarado.

El líder del PP ha dicho que si gobierna el país "mezclará" en su Ejecutivo a personas formadas del PP con otras de la sociedad civil para "levantar el país", "volver a la normalidad democrática" y "al prestigio de las instituciones", de forma que España "sea un país fiable".

Feijóo ha defendido a los políticos que previamente han gestionado el dinero de la gente. "¿Y qué ha pasado con el presidente del Gobierno? Que ha pasado de ser un concejal de la oposición en el ayuntamiento de Madrid a ser presidente del Gobierno de España. Muy peligroso eso", ha manifestado.

PROPUESTAS EN MATERIA DE VIVIENDA

Por otra parte, Feijóo ha repasado sus medidas para afrontar el problema de la vivienda, como una rebaja del IVA hasta el 4% en rehabilitación y construcción de viviendas de forma temporal, ya que, a su juicio, están en "una situación excepcional".

Además, ha explicado que los objetivos del plan del PP son construir 150.000 viviendas más cada año para solucionar el déficit acumulado de 600.000 que ya existe; bajar los impuestos; otorgar licencias en 90 días, poner suelo público a funcionar y eliminar la intervención de precios: "Las ideologías no solucionan los problemas, los eslóganes no construyen viviendas", ha dicho, para añadir que están en "una perfecta burbuja desinmobiliaria".