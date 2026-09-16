Ferrovial usa por primera vez en Puerto Rico equipos autónomos de construcción de aeropuertos por 207 millones

Ferrovial emplea por primera vez equipos autónomos en la construcción de una pista aeroportuaria en Puerto Rico. - FERROVIAL

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ferrovial emplea por primera vez equipos autónomos en la construcción de una pista aeroportuaria en Puerto Rico, en un proyecto adjudicado por 239 millones de dólares (unos 207,1 millones de euros, al cambio actual), según ha informado este miércoles.

El mismo contempla la construcción de una nueva pista de aterrizaje de 3.350 metros de longitud y 46 metros de ancho sin interrumpir la actividad del Aeropuerto Internacional Rafael Hernández de Aguadilla, en Puerto Rico.

Para ello, a través de su unidad de negocio de Construcción, está utilizando por primera vez maquinaria autónoma y sistemas avanzados de control, destaca en un comunicado.

En concreto, Ferrovial ha incorporado tres rodillos compactadores que han sido adaptados tecnológicamente para funcionar de forma autónoma, bajo la supervisión de un solo operador, lo que permite que los equipos ejecuten múltiples pasadas dentro de un área delimitada, siguiendo trayectorias planificadas.

La automatización de la maquinaria facilita el control "continuo y preciso" de cada fase de compactación y contribuye a mejorar la productividad al reducir los tiempos de inactividad propios de las operaciones manuales, explica la empresa de infraestructuras, que destaca en un comunicado que uno de los principales avances de esta tecnología reside en la posibilidad de que un solo operador supervise varias máquinas en funcionamiento de forma simultánea.

Así, afirma, este modelo "abre la puerta a una gestión más eficiente de los recursos en obra y anticipa nuevas formas de trabajo en las que la coordinación entre personas y maquinaria autónoma será cada vez más relevante".

Además, gracias a la incorporación de sistemas de detección de obstáculos con inteligencia artificial, la maquinaria puede detenerse automáticamente al detectar la presencia de personas o vehículos, lo que implicaría reducir el riesgo de incidentes y reforzar la protección en áreas con alta actividad.

"A medida que estas tecnologías evolucionen, se prevé un incremento de modelos colaborativos entre constructoras, organismos reguladores y proveedores tecnológicos, con el fin de crear estándares comunes y acelerar su adopción global de forma consolidada en el sector", concluyen desde Ferrovial.