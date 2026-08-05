Heelstone (Qualitas Energy) adquiere un proyecto solar de 188 MW en EE.UU.

Proyecto solar - HEELSTONE

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Heelstone Renewable Energy, plataforma de desarrollo de energías renovables a escala de red en Estados Unidos y perteneciente a Qualitas Energy, ha adquirido 'Cypress Pointe Solar', un proyecto solar fotovoltaico en fase de desarrollo en Texas (Estados Unidos), con una capacidad prevista de aproximadamente 188 megavatios (MWp), informó la compañía.

Ubicado en el condado de Sabine, dentro del mercado Southwest Power Pool, el proyecto se encuentra en una región en la que Heelstone prevé un crecimiento significativo de la demanda eléctrica.

Además, ofrece una elevada flexibilidad comercial, con un amplio abanico de opciones para la comercialización de la energía, incluyendo clientes corporativos e industriales, operadores de centros de datos a gran escala ('hyperscalers'), compañías eléctricas y programas públicos de adquisición de energía renovable.

En concreto, el activo ha sido adquirido a Azimuth Renewables, compañía responsable de su desarrollo durante las fases iniciales e intermedias, hasta alcanzar su actual grado de madurez.

'Cypress Pointe Solar' cuenta con el control íntegro de los terrenos necesarios para su desarrollo y con un sólido respaldo por parte de la comunidad local. La entrada en operación comercial (COD, por sus siglas en inglés) está prevista para 2029.

Esta operación se produce tras el cierre financiero, en julio, de tres proyectos solares fotovoltaicos con una capacidad conjunta de 86 MWp, lo que supone un nuevo avance en la ejecución de la estrategia de crecimiento de Heelstone y en la expansión de su cartera de proyectos en desarrollo y en operación.