Iberdrola pone en operación su megaproyecto de línea eléctrica entre EE.UU. y Canadá de más de 1.400 millones

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola, a través de su filial estadounidense Avangrid, ha puesto en operación New England Clean Energy Connect (NECEC), su 'megaproyecto' de red de trasporte eléctrica que conecta los Estados Unidos y Canadá, que ha supuesto una inversión de 1.650 millones de dólares (unos 1.421 millones de euros), ha informado la compañía.

El proyecto, iniciado en el año 2018, ha completado su construcción después de obtener todos los permisos y autorizaciones federales y estatales.

Así, NECEC ha comenzado ya a llevar energía hidroeléctrica desde Quebec mediante una línea de alta tensión de 233 kilómetros y 1.200 megavatios (MW) de potencia, suficiente para suministrar cerca del 10% de toda la electricidad consumida en Massachusetts. La línea cuenta con contratos regulados y estables por 40 años con las distribuidoras de Massachusetts y con Hydro-Québec.

La energética ha destacado que esta línea "impulsa la electrificación de Nueva Inglaterra, refuerza la fiabilidad de su sistema eléctrico y contribuye a reducir los costes energéticos, mejorando su competitividad y favoreciendo el desarrollo económico para hogares y empresas en la región".

Asimismo, el proyecto incorpora tecnología avanzada como el sistema convertidor HVDC, que permite transmitir electricidad de forma eficiente a largas distancias y conectar redes que funcionan de manera asíncrona.

En la subestación de Buxton (Maine) se han instalado dos Statcom-equipos electrónicos de potencia que mantienen el voltaje y mejoran la calidad del suministro- con una capacidad de 300 MVAR, fundamentales para asegurar el equilibrio de la red en momentos de alta demanda

Iberdrola ha indicado que el impacto positivo de NECEC beneficia directamente a las comunidades locales y a la economía regional y contribuirá con cientos de millones de dólares a iniciativas y programas comunitarios.

Asimismo, el compromiso con la protección del medioambiente también ha sido constante a lo largo de todas las fases del proyecto, incluyendo el aseguramiento de unas 20.200 hectáreas para proteger los ecosistemas de la región.

EE.UU., MERCADO ESTRATÉGICO.

Estados Unidos es un mercado estratégico para Iberdrola en su nueva estrategia a 2028, lanzada el pasado mes de septiembre. El grupo prevé unas inversiones de más de 16.000 millones de euros en el país hasta 2028, destinando la mayor parte de la inversión a la infraestructura de redes eléctricas y gas.

El plan de inversión de la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán se basa en el compromiso continuo de invertir, reconstruir y fortalecer la infraestructura de redes eléctricas y gas en sus 'utilities' de Nueva York y Nueva Inglaterra, que dan servicio a más de 3,4 millones de clientes.

Con más de 10,5 gigavatios (GW) de capacidad de generación en 24 estados y activos que incluyen empresas de gas y electricidad en todo el noreste, Avangrid presta servicios a más de seis millones de hogares y empresas en todo Estados Unidos.