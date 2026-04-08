Indra y Escribano retoman las negociaciones de la posible operación de integración

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) han retomado las negociaciones sobre la posible integración de la firma familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano en la empresa española de defensa y tecnología, según han confirmado este miércoles a Europa Press fuentes al tanto de las conversaciones.

Estas mismas fuentes indicaron previamente que EM&E estaba dispuesta a hablar sobre la continuidad del proceso, al tiempo que Indra también mantenía abierta esta opción.

El pasado mes, EM&E renunció a la mencionada transacción ante las presiones del Gobierno que, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --el mayor accionista de Indra con un 28% del capital--, alegaba un "conflicto de interés" por la relación del entonces presidente de Indra, Ángel Escribano, con EM&E, su empresa familiar. Ahora, con la salida del ejecutivo de la compañía, la operación está de nuevo sobre la mesa.

Para la firma de los Escribano, aunque la integración se contempló como un "potencial acelerador" del desarrollo estratégico de Indra, en ese momento no se daban "las circunstancias adecuadas" para avanzar en dicha operación. "Por ello, preferimos esperar a un contexto más favorable que permita retomar el proceso con plenas garantías", explicó el pasado mes de marzo la empresa cuando renunció a la transacción.

EM&E RENUNCIÓ EL PASADO 19 DE MARZO A LA OPERACIÓN

En concreto, EM&E desistió el pasado 19 de marzo de la operación de integración con Indra después de que la SEPI pidiese resolver el conflicto de interés existente. Tras la renuncia de EM&E, el consejo de administración de Indra dio por concluido el proceso de análisis de la potencial operación.

ÁNGEL ESCRIBANO INTENTÓ MANTENERSE AL FRENTE DE INDRA

Tras conocerse que EM&E e Indra habían paralizado su potencial fusión, Ángel Escribano, el ya expresidente de la firma de tecnología y defensa, intentó mantenerse al frente de la multinacional pese a las presiones de la SEPI.

Las presiones del Gobierno por sacar a Escribano de Indra se acentuaron desde entonces, tras constatar que el directivo contaba todavía con el apoyo de parte del consejo de administración y de accionistas significativos del accionariado. Cabe recordar que la junta de junio de 2025 se saldó con el respaldo a la figura de Ángel Escribano por parte de un 98,49% del capital.

El directivo también contaba con el beneplácito de distintos fondos de inversión que tienen presencia en el accionario de Indra, como Amber o Third Point, que ya se expresó al respecto pidiendo que la operación con EM&E saliese adelante.

No obstante, tras la petición expresa de Moncloa y después de varias reuniones en el máximo órgano de gobierno de Indra, Ángel Escribano terminó formalizando el pasado 1 de abril su renuncia a la presidencia de Indra mediante una carta remitida al consejo de administración de la compañía en la que justificó su decisión "por responsabilidad" y "para no interferir en la estabilidad de la empresa".

Escribano reconoció en la misiva que los acontecimientos de las últimas semanas habían generado una situación que, "además del desgaste personal, amenaza con comprometer los objetivos que le impulsaron desde el primer día y que considera esenciales para el futuro de Indra y del sector".

Tras ello, Ángel Simón fue nombrado nuevo presidente de Indra, pero sin funciones ejecutivas, que asume ahora plenamente el consejero delegado de la empresa, José Vicente de los Mozos, cuya reelección debe votarse en la próxima junta de accionistas prevista para junio.