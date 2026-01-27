La inflación de Brasil desciende hasta el 4,5% interanual en enero

Archivo - Bandera de Brasil. - Fernando Souza/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice Nacional de Precios al Consumidor 15 (IPCA-15) de Brasil se situó en el 4,5% interanual en enero, por debajo del 4,56% registrado en el mismo mes del año anterior.

En lo que va de año, la inflación acumula un alza del 0,20%, por encima de la tasa del 0,11% observada en enero del 2025, según los últimos datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Por divisiones, la salud y cuidado personal experimentó el mayor repunte con un alza de precios del 0,81% en enero, en especial por el encarecimiento de los artículos de higiene personal (1,38%) y de los planes de seguro médico (0,49%).

Otros ámbitos que también han aumentado en enero son la comunicación (0,73%) por la subida del 2,57% de los equipos telefónicos, y los artículos para el hogar (0,43%).

Por otra parte, la vivienda registró un descenso de precios del 0,26% que se debe a una reducción del 2,91% en la electricidad residencial, mientras que el transporte disminuyó un 0,13% en el primer mes del año influenciado por las tarifas aéreas (-8,92%) y las tarifas de autobuses urbanos (-2,79%).

El Banco Central de Brasil decidió en su última reunión sobre política monetaria, celebrada a mediados del mes de diciembre, mantener por cuarta vez consecutiva la tasa básica de interés Selic en el 15% anual.