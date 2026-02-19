Latam Airlines se posiciona por segundo año consecutivo entre las aerolíneas más sostenibles del mundo

Archivo - Embraer E195-E2 de Latam Airlines. - LATAM AIRLINES - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Latam Airlines se posicionó por segundo año consecutivo entre las aerolíneas con mejor desempeño en sostenibilidad a nivel mundial tras ser reconocido por S&P Global como 'Top Sustainability Performer en el Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025', según informó la compañía en un comunicado.

En concreto, la aerolínea se ha ubicado en el quinto puesto a nivel global y lidera la lista de compañías en el continente americano, según la evaluación realizada este 2026.

En esta edición, la firma obtuvo 77 puntos en su desempeño ambiental, social y de gobernanza, lo que supone una mejora de 10 puntos respecto al año anterior sobre un máximo de 100.

Por este motivo, el grupo fue reconocido como 'Industry Mover 2025', una distinción que S&P Global otorga a la compañía con mayor progreso dentro de su industria.

Además, el grupo ha sido incluido de nuevo en el 'Sustainability Yearbook 2026' de S&P Global, una publicación que destaca a las empresas con un desempeño sobresaliente en sostenibilidad.

Para formar parte de este anuario, las empresas deben situarse dentro del 15% superior de su sector y cumplir con umbrales de desempeño definidos por la calificadora. En el caso del sector aéreo, solo ocho aerolíneas lograron ser incluidas.

De cara a 2030, Latam Airlines se ha marcado dos metas hacia las emisiones netas cero en 2050. La primera de ellas consiste en reducir cerca de un 6% la intensidad de sus emisiones respecto a 2019 a través de la renovación de la flota, que permitirá que el 50% de los aviones sean de última generación, la eficiencia operativa, el uso de inteligencia artificial y la expansión del uso de combustibles sostenibles de aviación (SAF).

Al mismo tiempo, el grupo estima que gestionará 10,8 millones de toneladas netas de co2 entre 2019 y 2030 a partir de uso de SAF.

En materia de flota, solo durante 2025 el grupo incorporó 26 aviones de última generación que consumen entre un 15% y un 20% menos de combustible, según datos del fabricante.

A ello se suma el trabajo sostenido en eficiencia operativa que, gracias a iniciativas implementadas desde 2010, ha permitido evitar la emisión de aproximadamente 6,5 millones de toneladas de CO2, un volumen equivalente a más de las emisiones conjuntas de las operaciones aéreas de Latam en Chile, Colombia y Ecuador durante aproximadamente un año.

"Hemos reforzado nuestros objetivos a medio plazo, incorporando una meta clara de reducción en la intensidad de emisiones para 2030, que esperamos alcanzar mediante una flota más eficiente que incorpore las últimas tecnologías disponibles, mejoras en la eficiencia operativa y el uso de combustibles sostenibles de aviación", señaló el consejero delegado de Latam Airlines Group, Roberto Alvo.