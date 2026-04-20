Economía.- Latam es la primera aerolínea sudamericana con asientos reclinables en el 'Business' de aviones de un pasillo

Clase 'Premium Business' de Latam Airlines. - LATAM AIRLINES

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Latam Airlines ha anunciado que sus futuros aviones Airbus A321XLR contarán con una cabina 'Premium Business' equipada con asientos completamente reclinables del modelo VantageSOLO de Thompson Aero Seating, por lo que se convertirá en la primera aerolínea de Sudamérica en contar con ellos en aviones de un solo pasillo.

Según se desprende de una nota de prensa, los nuevos Airbus comenzarán a recibirse en 2027 y tendrán capacidad para más de 170 pasajeros distribuidos en asientos en cabina 'Premium Business' y 'Economy'.

El área 'Premium Business' contará con una configuración 1-1, que ofrece acceso directo al pasillo para todos los pasajeros, elevando el estándar de viaje en este tipo de aeronaves. Por su parte, la cabina 'Economy' tendrá una configuración 3-3 con asientos Recaro R3.

Latam ha indicado, además, que se renovará la experiencia a bordo tras incorporar wifi, bluetooth y, por primera vez en su flota de pasillo único, un sistema de entretenimiento a bordo con pantallas individuales.

"El Airbus A321XLR nos permite llevar nuestra propuesta de valor a un nuevo nivel y elevar la experiencia de viaje de nuestros pasajeros. Estamos incorporando una cabina 'Premium Business' en aviones de un solo pasillo, con estándares de comodidad, conectividad y privacidad propios de vuelos de larga distancia, y un diseño inspirado en Sudamérica", ha afirmado el vicepresidente de Experiencia y Clientes de Latam Airlines, Paulo Miranda.

La nueva aeronave representa un "paso relevante" en la estrategia de crecimiento y modernización de flota de Latam. Gracias a su mayor alcance, este avión permitirá abrir nuevas rutas y fortalecer la conectividad entre Sudamérica y destinos más lejanos. La empresa prevé cerrar este año con una flota de 410 aviones.