Economía.- Lula ordena investigar los fallos de Enel Brasil durante los apagones que afectaron São Paulo en diciembre

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. - EUROPA PRESS/WILSON DIAS/ABR

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ordenado elaborar un informe detallado sobre los fallos en la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica en el estado de São Paulo, ofrecidos por la empresa Enel Brasil, tras el apagón que afectó a 2,2 millones de personas a principios del mes de diciembre.

En una orden publicada este lunes en el Diario Oficial de la Unión, el mandatario insta al ministerio de Minas y Energía, en coordinación con la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República, promover, junto a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), "las medidas adecuadas y necesarias para garantizar plenamente la prestación adecuada, continua y eficiente, del servicio público de distribución de energía eléctrica a la población".

En paralelo, ordena a la Procuraduría General de la República elaborar un informe "detallado" sobre las medidas adoptadas por la concesionaria de distribución de energía eléctrica "a partir de la primera interrupción pertinente" y utilizar "todas las medidas judiciales y extrajudiciales necesarias para tal efecto".

Por otra parte, la Contraloría General de la Unión deberá identificar "cualquier posible responsabilidad de las entidades federativas involucradas y de la ANEEL", además de "los motivos de la falta de acción oportunidad de los órganos competentes" ante las reiteradas solicitudes del Gobierno para investigar dichas fallas recurrentes en la prestación del servicio.

A principios de diciembre, un temporal con vientos de más de 90 kilómetros dañó la infraestructura eléctrica del área metropolitana de São Paulo e interrumpió un servicio que no se restableció hasta después de cinco días.

Ante este suceso, el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, y el alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, acordaron solicitar a ANEEL la caducidad del contrato de Enel Brasil para el suministro de energía eléctrica. Tanto en 2023 como en 2024 se produjeron apagones similares, pero la compañía atribuyó en ese momento los fallos al despido de la mitad de sus trabajadores.