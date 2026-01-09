Lula señala que el acuerdo UE-Mercosur es un "apoyo al comercio internacional" en pleno proteccionismo

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. - Antonio Sciza/COP30/dpa - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha celebrado la aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay) por apoyar "al comercio internacional como motor del crecimiento económico" en un contexto marcado por el proteccionismo.

"En un contexto internacional de creciente proteccionismo y unilateralismo, el acuerdo señala el apoyo al comercio internacional como motor del crecimiento económico, beneficiando a ambos bloques", escribió en su cuenta de 'X'.

El mandatario, fiel defensor de este acuerdo comercial, ha calificado de "día histórico" para el multilateralismo y de "victoria" para el diálogo, la negociación y el compromiso con la cooperación y la integración entre países y bloques.

Los Veintisiete han dado este viernes luz verde a la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur en una decisión por mayoría cualificada, un movimiento que permite a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, firmar el acuerdo de asociación y el tratado de libre comercio con los socios del Cono Sur un mes después de la primera fecha.

El visto bueno de los Estados miembro, pese al rechazo de países como Francia y Hungría, se ha producido en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas después de que en la misma sesión se aprobaran primero formalmente las salvaguardas negociadas en diciembre para reforzar la protección del sector agroalimentario europeo.