Economía/Macro.- (AMP) El Gobierno eleva una décima, hasta el 2,7%, su previsión de crecimiento económico para 2025

Mejora en 1,4 puntos el incremento previsto de la inversión, hasta el 5,7%, y estima que se crearán cerca de medio millón de empleos al año

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha revisado una décima al alza el crecimiento económico para este año, desde el 2,6% al 2,7%, tras estimar que el Producto Interior Bruto (PIB) aumentará un 0,7% en el tercer trimestre gracias a las "buenos datos" conocidos en los últimos meses, entre ellos los indicadores de producción industrial, de sentimiento económico y de afiliación a la Seguridad Social.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que, si ese crecimiento del 0,7% se anualizara, el avance del PIB interanual del tercer trimestre alcanzaría el 2,8%. "Esto nos sitúa en una posición ideal para actualizar nuestra previsión actual del 2025, que está en el 2,6%, y la pasamos al 2,7%", ha afirmado el ministro.

Cuerpo ha destacado que, pese al "complejo contexto internacional", la economía española sigue presentando "signos claros de fortaleza" tanto a medio como a corto plazo.

"Las perspectivas con respecto al crecimiento en este año 2025 han ido mejorando a lo largo de los últimos meses, como también ha pasado en los años anteriores", ha subrayado Cuerpo, que ha añadido que esta nueva previsión del 2,7% para 2025 es "prudente" respecto a lo que podría llegar a ser el cierre del año.

El ministro ha indicado que, con esa actualización al 2,7% para 2025, y con tasas de crecimiento continuadas por encima del 2% en los años siguientes, la economía española crecerá "muy por encima" de sus principales socios.

"Este año se espera que siga creciendo dos o tres veces por encima de nuestros principales socios y España, según los datos en el año 2024, fue la economía avanzada que más creció en el mundo y, según las previsiones para este año 2025, se espera que este siga siendo el caso. España liderará el crecimiento también entre las grandes economías mundiales", ha recalcado Cuerpo.

Para 2026, la previsión de crecimiento del Gobierno se mantiene en el 2,2%, mientras que para 2027 y para 2028 prevé que la economía española avance un 2,1% en cada uno de los dos ejercicios. Preguntado por qué no se ha modificado la proyección para 2026, el ministro ha indicado que el potencial de revisión observado en los últimos años "siempre ha sido de sorpresas al alza, sorpresas positivas".

La actualización del cuadro macroeconómico por parte del Ejecutivo coincide con la publicación de las proyecciones de septiembre del Banco de España, que ha mejorado dos décimas, hasta el 2,6%, su previsión de crecimiento para este año, una décima menos de lo que ahora estima el Gobierno.

La institución que gobierna José Luis Escrivá ha mantenido sin cambios sus proyecciones de PIB para 2026 y 2027 en el 1,8% y el 1,7%, respectivamente, por debajo de las aspiraciones del Gobierno.

MEJORA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN HASTA EL 5,7%

Según Economía, los principales factores que explican el avance del PIB son el dinamismo del mercado laboral, la positiva evolución del consumo de las familias y un comportamiento mejor de lo esperado tanto de la inversión de las empresas como del sector exterior.

Entre estos componentes, el Gobierno ha mejorado la previsión para este año del crecimiento de la inversión en 1,4 puntos, hasta el 5,7%, mientras que espera un avance del 5,1% en 2026, en buena parte, ha dicho Cuerpo, gracias al impulso y a la aportación positiva del Plan de Recuperación y por el aumento de la inversión en construcción.

Por su parte, para el consumo privado se estiman crecimientos del 3,1% en 2025 y del 2,4% en 2026, apoyados en la creación de puestos de trabajo y en las subidas salariales.

CERCA DE MEDIO MILLÓN DE EMPLEOS AL AÑO

Cuerpo ha destacado además que la economía española ha experimentado un cambio estructural en su patrón de crecimiento, ahora más equilibrado, y con una evolución "muy fuerte" de la creación de empleo.

El nuevo macro contempla la creación de medio millón de puestos de trabajo de media en 2025 y 2026, hasta rozar los 23 millones de ocupados. En 2027 y 2028, se prevé que este ritmo de mantenga.

Este aumento de la ocupación vendrá acompañado de una mejora de la productividad por hora trabajada en todos los ejercicios de 2025 a 2028, lo que será compatible con la reducción de la tasa de paro este año hasta el 10,3%. Hacia adelante, el paro seguirá cayendo hasta situarse en el 8,7% en el horizonte de previsión, en la línea de avanzar en el objetivo del pleno empleo.

Asimismo, Cuerpo ha resaltado que el empleo que se está generando es de "una mayor calidad, con una reducción drástica de la temporalidad", y compatible con el crecimiento de la población activa y la reducción progresiva de la tasa de paro. "Es decir, estamos dándole dentelladas progresivas a nuestra tasa de paro estructural", ha recalcado el ministro.

Además, el Gobierno mejora para todos los años la estimación de crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios, sobre todo en 2025, que se eleva en 1,8 puntos, hasta el 3%, en un escenario global "de tensiones comerciales".

Cuerpo ha subrayado que, a la luz de los datos, la economía española se ha recuperado del Covid "sin cicatrices", recuperando ya la tendencia prepandemia.

Estas nuevas previsiones económicas, ha explicado Cuerpo, servirán de base para actualizar posteriormente el informe de situación económica, una vez que se discuta el techo de gasto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.