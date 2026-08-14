El mercado transaccional de Latinoamérica moviliza 52.017 millones de euros hasta julio, según TTR Data

Archivo - Imagen de la cotización de las empresas de la Bolsa de São Paulo (Brasil), el 25 de febrero de 2022. - Cris Faga/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mercado transaccional de América Latina registró hasta julio un total de 1.307 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de 60.159 millones de dólares (52.017 millones de euros), según se desprende de un informe publicado por TTR Data.

Estas cifras implican un descenso interanual del 26% en el número de transacciones y una disminución del 4% en su importe. En cuanto a julio, se registraron 152 operaciones valoradas en 7.453 millones de dólares (6.444 millones de euros).

Por número de transacciones, Brasil lideró hasta julio el ranking de países más activos de la región con 744 transacciones (-31%) y con un aumento del 19% en el capital movilizado, hasta los 36.358 millones de dólares (31.437 millones de euros).

Le siguió en el listado Chile, con 189 operaciones (-10%) y una subida del 11% en el importe, hasta los 4.862 millones de dólares (4.204 millones de euros), y México, con 153 compraventas de 12.663 millones de dólares (10.949 millones de euros), un 14% menos en ambos casos.

Argentina, por su parte, escaló una posición en el ranking pese a la bajada del 14% en el número de 'deals' (149). Sin embargo, el capital se disparó un 36% y cerró en los 4.799 millones de dólares (4.150 millones de euros).

Colombia figuró en penúltimo puesto con una merma del 26% en las transacciones (112) y un valor que creció un 36%, hasta los 9.131 millones de dólares (7.895 millones de euros). Cerró la lista Perú con 74 operaciones y un capital de 4.504 millones de dólares (3.894 millones de euros), un 9% menos y un 329% más, respectivamente.

En el ámbito transnacional, julio destacó por el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Europa, con 49 'deals', y América del Norte, con 28. Por contra, las empresas con más transacciones estratégicas en América Latina también procedieron de Norteamérica (206) y Europa (175).

DESGLOSE POR TIPOS

Hasta julio se contabilizaron un total de 88 transacciones de capital privado por 10.238 millones de dólares (8.852 millones de euros), lo cual supuso una tendencia a la baja en el número de transacciones (-13%) y un alza del 97% en el importe.

El capital riesgo registró 198 operaciones de 2.750 millones de dólares (2.378 millones de euros), un 39% menos de transacciones y un 13% más en valor. Por último, se anotaron 337 compras de activos (+4%) por 10.754 millones de dólares (9.299 millones de euros), un 18% menos que en los siete primeros meses de 2025.