Economía.- El mercado transaccional de México registra 18 operaciones en febrero tras movilizar 3.225 millones de euros

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mercado de fusiones y adquisiciones de México contabilizó en febrero un total de 18 transacciones por un importe agregado de 3.714 millones de dólares (3.225 millones de euros), lo que supone un retroceso del 10% en el número de operaciones realizadas, pero multiplicar por siete (626%) su valor.

De acuerdo con el informe elaborado por 'TTR Data', el sector inmobiliario ha sido el más activo del mes, con ocho transacciones y un crecimiento del 167%, seguido del sector industrial de software, con cinco acuerdos y una caída interanual del monto total del 38%.

En el mercado transfronterizo, hasta el segundo mes de 2026, las empresas mexicanas han apostado, principalmente, por invertir en España y Argentina, con cuatro y tres transacciones, respectivamente.

De su lado, Estados Unidos y Chile son los países que más han apostado por realizar adquisiciones en México, con siete y tres 'deals', respectivamente.

Después, se registraron en febrero nueve transacciones de capital privado de 354 millones de dólares (307,4 millones de euros), equivalente a un descenso del 25% en el número de transacciones y un aumento del 544% en su importe.

En el segmento de adquisición de activos se anotaron diez transacciones valoradas en 450 millones de dólares (390,8 millones de euros), lo cual equivalió a un alza del 150% en el número de M&A con respecto a febrero de 2025.