Economía.- México y China se perfilan como nuevos mercados para las 'agrotech' españolas de genética o gestión hídrica

Jornada 'Agritech' del Spain Food Nation, iniciativa del ICEX y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. - MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas españolas de la industria 'agrotech' cuentan con "oportunidades crecientes" en mercados como México y China, donde la modernización de la producción, la mejora de la eficiencia y la incorporación de nuevas tecnologías están impulsando una demanda cada vez mayor de conocimiento, innovación y soluciones especializadas.

Según un comunicado remitido por el ICEX, estas han sido una de las principales conclusiones de la jornada 'Agritech' celebrada en el marco de Spain Food Nation, iniciativa de ICEX y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para impulsar la internacionalización del sector agroalimentario español.

Durante el evento, se han presentado las conclusiones de los estudios realizados sobre los sectores de la acuicultura y de la genética y cría de ganado y aves de corral en China, un mercado que continúa incrementando la tecnificación de su sector primario.

"China se ha fijado como objetivo reforzar su autonomía productiva, aunque sigue dependiendo de la importación de material genético clave en determinadas especies. Este contexto abre posibilidades para empresas españolas especializadas en genética, reproducción animal y mejora genética, así como para el establecimiento de alianzas con socios locales que permitan combinar conocimiento tecnológico y capacidad de escala", ha indicado el ICEX.

De su lado, México se perfilaría como un mercado con "importantes retos ligados a la eficiencia hídrica, la sostenibilidad y la digitalización de la producción", lo que abre la puerta a las compañías españolas con soluciones de riego inteligente, gestión del agua, mecanización, bioinsumos, agricultura de precisión, energía solar aplicada al sector y sistemas de trazabilidad.