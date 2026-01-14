México y EEUU se reúnen para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos. - GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

México participó en una reunión convocada por Estados Unidos para identificar soluciones que permitan fortalecer y diversificar las cadenas de suministro de minerales críticos en el mundo.

El secretario de Hacienda y Crédito Público mexicano, Édgar Amador Zamora, fue invitado junto con representantes de otros países a la Reunión Ministerial de Finanzas, celebrada en Washington D.C. y convocada por el secretario del Departamento del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Las conversaciones se centraron en analizar posibles soluciones para diseñar e invertir en mecanismos que permitan diversificar las cadenas de suministro de minerales críticos en el mundo para que sean resilientes.

Bessent instó a los asistentes a "aumentar la resiliencia de sus cadenas de suministro" ante la vulnerabilidad de las mismas a "interrupciones y manipulación", según expresó en un comunicado.

El encuentro también contó con la participación de ministros de finanzas y economía de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, India y la Unión Europea. Asimismo, participaron el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, y el presidente del Exim Bank de Estados Unidos, John Jovanovic.