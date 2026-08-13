Economía.- La minera estatal chilena Codelco abandona sus metas de producción para 2026 por la menor extracción de cobre

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La minera estatal chilena Codelco ha abandonado sus metas de producción para 2026 tras anticipar una menor extracción de cobre consecuencia de los problemas registrados en sus minas, los cuales el año pasado ya hicieron que su rival BHP la desplazara como mayor suministrador mundial de este mineral.

Según fuentes conocedoras del asunto consultadas por 'Bloomberg', esto ha obligado a la compañía a dejar sin efecto los objetivos fijados en abril de producir 1,340 millones de toneladas de cobre frente a los 1,307 millones de 2025.

Los intentos de Codelco de modernizar sus operaciones no han tenido éxito a medida que la explotación de los yacimientos va resultando cada vez más costosa y difícil pese al protagonismo del cobre en el 'boom' de los centros de datos y la movilidad eléctrica.

Bajo la dirección del nuevo presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, y del consejero delegado, Jorge Gómez, la minera espera ahora estabilizar la producción en torno a los niveles actuales de cara a los próximos años en vez de insistir con la meta de 1,7 millones de toneladas del predecesor de Fontaine, Máximo Pacheco.

Codelco priorizará la rentabilidad sobre los volúmenes con el fin de maximizar las aportaciones al Estado chileno y evitar, al mismo tiempo, que siga aumentando una deuda récord de 27.000 millones de dólares (23.413 millones de euros).

Los mercados esperan que se presente un plan de recuperación a lo largo de este año que incluya una racionalización del gasto de capital. Según 'Bloomberg', Codelco también está evaluando posibles ventas de activos y buscando más alianzas con empresas privadas para el desarrollo de proyectos.